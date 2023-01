La Fundación Arquidiocesana Banco de Alimentos Cali espera las ayudas (ropa, cobijas, alimentos perecederos, cochonetas, agua, alimentos de animales, productos de aseo o dinero) para llevarlos a quienes han perdido sus tierras y todos sus bienes ante el derrumbe en Cauca.



(Lea en contexto: A darle la mano a la 'Alimentatón' para enfrentar el hambre en Cali y Colombia)

“A través de este llamado a la comunidad, se busca que todos nos solidaricemos, al vincular a las personas y empresas que quieran hacer llegar sus donaciones. Contamos con la capacidad operativa y una red solidaria que hará todo lo posible para que el próximo miércoles 18 de enero, estemos alcanzando a 300 familias con el primer envío”, dijo el padre Joaquín Gómez, director del Banco de Alimentos.

Facebook Twitter Linkedin

Banco de Alimentos de Cali en el barrio San Nicolás. Foto: Banco de Alimentos de Cali

Se puede contribuir con alimentos no perecederos, productos de aseo, ropa nueva o en buen estado, cobijas, colchonetas, agua, alimentos para animales o dinero en efectivo, entregando su ayuda en la dirección del Banco de Alimentos de Cali en la calle 24 No. 6-103 del barrio San Nicolás de Cali, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.



(Le puede interesar: Nuevo 'round' en redes sociales por la seguridad de Cali)

También puede ser a través de la página web www.bancodealimentoscali.org



Todo lo recolectado se entregará en la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores en Rosas (Cauca), que apoyados por las hermanas franciscanas habilitarán un espacio para almacenar las ayudas.



(Puede leer: Cali y Palmaseca, listas para recibir el Sudamericano Sub-20 masculino de fútbol)

El padre Gómez dijo que “manifestamos nuestro apoyo en las situaciones de emergencia en el territorio nacional. Estaremos informando y documentando lo recaudado para esta primera entrega y el proceso de envío y entrega de las ayudas".

Lea más noticias de Colombia

Choque trae luto por camarógrafo del ciclismo y tres de sus familiares