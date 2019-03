Confusa explosión dejó 8 muertos en montaña de Dagua, Valle del Cauca

Una explosión provocó una tragedia en zona rural de Dagua, a un lado de la ruta que comunica a Cali con Buenaventura, en el Valle del Cauca.



Los primeros reportes señalan que murieron ocho personas y tres resultaron heridas. Pero las autoridades no pudieron practicar los levantamientos, primero, porque los indígenas insistían en estar en el sitio y segundo por la llegada de la noche.



Los Bomberos de Dagua dieron la atención preliminar, aunque debieron suspender su actividad en la zona.

La explosión ocurrió a las 2:40 de la tarde del jueves en la vereda Las Juntas, en el corregimiento de Cisneros, a unos 20 minutos a pie del casco urbano de Daua, municipio vallecaucano..



Entre lágrimas, Noelba Fernández Daqua, de la comunidad de Cañón del Río Pepitas, dijo que "estábamos en la preparatoria de la minga para apoyar a los compañeros del paro en el Cauca que luchan por unos derechos negados y contra la destrucción del territorio. De pronto fue que se dio la explosión. No sabemos qué ocurrió".

En el sitio se estaban concentrando 150 personas, entre ellos guardias indígenas. "Esta reunión era en solidaridad con los compañeros del Cauca. Con la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quedamos en una minga pacífica. Pero siempre tenemos que poner muertos para que nos escuchen", dijo Fernández.



En el área se encontraron restos humanos, según los testimonios.



El estallido destruyó una vivienda, cuyo propietario era conocido como el 'Paisa', quien era llevado herido pero murió en el camino hacia la zona urbana de Dagua.

Algunos indígenas en el acceso al resguardo afectado. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

En principio se aseguró que el estallido había sido en una mina en esa región que desde abril de 2016, cuando ocurrió una avalancha del corregimiento bonaverense de Bendición, empezó a ser afectada por la extracción ilegal de oro.

Pero el sitio no correspondería a una mina, sino a un campo en la montaña de esa zona. De los ocho muertos, siete pertenecerían a comunidades nativas.



Los tres heridos, entre ellos un menor de edad, fueron llevados, inicialmente, al hospital José Rufiano Vivas. Hasta ahora no se conoce la identidad de ninguna de los mineros afectados por la explosión. Ellos serían enviados a centros asistenciales en Cali.



La Organización Regional Indígena del Valle (Orivac) anunció que una comisión de Derechos Humanos se dirigía, la noche de este jueves, al sitio para conocer lo ocurrido.



Las diligencias preliminares de ley, incluidos los levantamientos, se practicarán en la mañana del viernes debido a la situación de orden público y las condiciones del terreno.



En el sitio fue reconocido por allegados, Iván Jonda Cárdenas, oriundo de Florida, pero no se precisó si era indígena.

La Oficina de Gestión del Riesgo del Municipio de Dagua informó que se manejó la situación con los Bomberos de esta localidad.

Los Bomberos se desplazaron al sitio. Se buscaba precisar el número de víctimas. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Tras conocer la noticia, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, expresó su "más sincero pésame a los familiares de los fallecidos", e hizo un "llamado a las autoridades para hacer presencia en la zona del siniestro con el fin de esclarecer las causas de este lamentable hecho".

