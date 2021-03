Balacera entre supuestos hinchas provoca otra alarma en Cali

En redes sociales circula un video de lo que sería un nuevo enfrentamiento a bala y con quemas en la vía entre fanáticos de equipos de fútbol. Esto no ha sido confirmado por autoridades.



En los audios se menciona una frase: "La muerte de Celeste no queda así".



Las autoridades han anunciado que se iniciará un proceso de rescate de espacios públicos tomados por barristas y donde no se permitirá la presencia de quienes consideran sus rivales.



Los incidentes se presentaron hacia las 10:00 de la noche de este lunes en el puente de la carrera Octava con calle 70, por donde se toman rutas al nororiente y centro de la capital del Valle del Cauca, además de ser salida hacia Candelaria.



Una versión dice que debajo del llamado puente de Alfonso López, en un espacio público, nororiente local, en la comuna 7, estaban reunidos varios jóvenes cuando llegaron al menos ocho motocicletas ocupadas por dos hombres cada una.



De esos vehículos bajaron algunos de los parrilleros y se escucharon detonaciones de armas de fuego. Según el documento, hubo carreras y gritos.



También se aprecian fogatas en las calzadas de ese sitio por donde hay alta movilidad de día. A las horas del pleito se notaba poca circulación de vehículos.

La Policía Metropolitana no ha reportado hasta ahora personas lesionadas y busca establecer la procedencia y móviles de los responsables del caso.



En la noche del pasado sábado 27 de febrero se presentó una balacera de presuntos hinchas del Deportivo Cali y América en un espacio publico entre los barrios Julio Rincón y 12 de Octubre, comuna 12, oriente de la ciudad.



Una 'bala perdida' alcanzó en la cabeza a Celeste, una niña de un año, que jugaba en un tobogán, acompañada por familiares. La bebé murió tres días después en la sala de cuidados intensivos de un centro asistencial.



Un hincha del América salió lesionado. La Fiscalía y la Policía dieron captura a barrista del Cali como presunto responsable, pero un juzgado determinó que no se disponía de pruebas suficientes para dictarle aseguramiento.



Legión Radical Verdiblanca defiende al hincha y habla de un asunto de una 'frontera invisible'.



Una versión dice que hinchas pintaban un mural cuando llegaron sus rivales y se inició un tiroteo.



La Policía pintó el miral con mensajes alusivos a la vida y los niños, niñas y adolescentes para que esta sea una zona que será utilizada solo por ellos en sus actividades lúdicas y recreativas.

