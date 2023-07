A la hora que el sector de la salud sufre el luto por la muerte trágica de una estudiante durante un incidente confuso el domingo, en la mañana de este lunes se reporta la muerte de otra mujer en una comuna vecina en Cali.

Hacia las 10:30 de la noche del domingo 16 de julio, Ángela Valentina Rivera, acompañada de un joven, salió de una residencia entre los barrios Los Lagos y La Paz, en la comuna 13.



Ellos se dirigían, según comentarios en esa zona, a comprar en un puesto de comidas rápidas. Pero no alcanzaron a caminar mucho cuando se sintieron detonaciones de arma de fuego.



Ángela Valentina, de 19 años, se quejó y se desvaneció. Algunos allegados salieron en medio de la angustia y la trasladaron a la sala de urgencias de un centro asistencial.



Pero minutos después se reportó que no había sobrevivido debido a un impacto.



En el sector se comenta que la joven fue víctima de una bala perdida en un enfrentamiento de bandas o pandillas en lo que sería una 'frontera invisible'.

La estudiante avanzaba en el sueño de convertirse en enfermera y ya había adelantado prácticas de su carrera. Era una persona a la que le gustaba la música y en redes compartía canciones "Cuando hay dolor yo te curo a ti. Cuando me caigo me levantas a mi. Los dos contra la tormenta...".

Una mujer fue asesinada en barrio Los Naranjos de Cali Foto: Archivo particular

A las 7:00 de la mañana del lunes 17 de julio se reportaron disparos en vecindades del centro comercial Rio Cauca, en la comuna 14.



El reporte preliminar indica que frente a una unidad residencial quedó tendido el cuerpo de una mujer que recibió, al menos, un tiro.



La muerte fue en el acto, en uno de los parqueaderos exteriores del conjunto de apartamentos.



Ella, de contextuara mediana y de cabello corto, que usaba blusa negra, bermudas azules y zapatillas, murió en el acto.



Las diligencias preliminares de Ley seguían para determinar su identidad y precisar las circunstancias y móviles de la muerte.

