Bajonazo en Cali de homicidios hasta octubre de 2018

En los 10 meses de este 2018, Cali registró un descenso de homicidios del 4,3 por ciento. En otras palabras, se pasó de 1.005 casos entre enero y octubre de 2017 a 962 en el mismo período de este año que va en su recta final. Así mismo, el alcalde Maurice Armitage y el comandante de la Policía Metropolitana, general Hugo Casas, destacaron un nuevo día sin muertes violentas.

“Es el resultado de operaciones como las adelantadas en Jamundí y Cali. También con el lanzamiento del Plan 300, con las Caravanas por la vida que se adelantan en el oriente”, dijo el general Casas.



La Secretaría de Seguridad de la ciudad también informó que entre el primero y el pasado sábado 17 de noviembre, la Alcaldía registró 55 homicidios.



Inclusive, octubre pasado fue el mes con menos homicidios. El Observatorio de Seguridad de la capital del Valle del Cauca contabilizó 76, un bajonazo significativo, si se tiene en cuenta en el mismo mes de 2017 hubo 109, siendo una de las épocas en la que el orden público estuvo agitado.



Los descensos también se reflejan en zonas del Distrito de Aguablanca, donde en una década, los registros han mostrado recurrencia de estos hechos violentos. Esa zona es la comuna 13, que reportó 90 homicidios en estos 10 primeros meses del año, 20 menos que en el mismo lapso de 2017.



También bajaron los homicidios cuyas víctimas tenían entre 15 y 19 años con 189 casos entre enero y octubre de 2017, para alcanzar los 157 en el mismo lapso de este 2018. A su vez, hubo reducción de los homicidios de quienes tenían edades entre 25 y 29 años.



No obstante, aumentaron las muertes en los rangos de edad de personas mayores de 30 años con 19 casos más con respecto al mismo periodo de 2017. Entre enero y octubre también se reportó la muerte de dos niños entre 0 y 4 años, uno más que en el mismo periodo de 2017. Todo este panorama lo presenta el Observatorio de Seguridad de la ciudad y estos datos fueron recogidos por el programa ‘Cali Cómo Vamos’ para entregar el boletín de seguridad de este mes.



En este documento también se indica que en estos 10 primeros meses de 2018, las comunas que registraron incrementos en el número de homicidios fueron, en su orden, las comunas 14, 8, 6, 10, 3, 12, 5, 18, 19 y 17.



De acuerdo con el informe de ‘Cali Cómo Vamos’, en el caso de la comuna 14, en lo corrido de 2018 hasta octubre se contabilizaron 97 homicidios, 15 mas que en el mismo periodo de 2017.



El secretario de Seguridad de Cali, Andrés Villamizar, dijo que la reducción de homicidios se debe a “una política de seguridad que definió la reducción de homicidios como principal prioridad, además de consejos de seguridad semanales liderados por el Alcalde y con participación de Policía, Ejército y Fiscalía. Se hace seguimiento y focalización de los puntos críticos, y se hacen intervenciones puntuales (allanamientos, capturas, requisas, desarticulación de bandas, entre otras) en las comunas críticas como la 13,14,15 y 21”.

Se hace seguimiento y focalización de los puntos críticos, como las comunas 13,14,15 y 21 FACEBOOK

TWITTER

Añadió que se trabajan “unas políticas preventivas de índole social que buscan sacar a los jóvenes de la violencia. Territorios de Inclusión y Oportunidad (TIO) que actúa en esas mismas comunas y programas como ‘Tratamiento Integral de Pandillas (TIP) que han bajado drásticamente los índices de violencia relacionados con pandillas”.



Anotó que en Cali son las venganzas, usualmente entre miembros de bandas delincuenciales y pandillas, es el principal móvil de homicidios. Aunque a finales de octubre, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, planteó que la ciudad debería tener más presencia militar, respaldada por algunos concejales, el secretario de Seguridad de la capital vallecaucana sostuvo: “Cali tiene un batallón de Policía Militar (PM3) que hace muchos años patrulla en puntos críticos. No sé qué quiere decir ‘militarizar Cali’ para ellos. Hay más de 1.000 soldados cuidando la ciudad, igual que en Bogotá.



Sin embargo, el informe de ‘Cali Cómo Vamos’ también da cuenta de que el número de denuncias por hurto a personas creció en estos 10 meses de 2018 frente al mismo lapso de 2017. De 11.830 casos, la cifra se elevó hasta octubre pasado al pasar a 13.225, es decir, un aumento del 11,8 por ciento. El secretario Villamizar dijo que “aumentan las denuncias en algunos delitos en toda Colombia. Buena parte de eso se explica por la entrada en funcionamiento de ‘A Denunciar’.



No obstante, anotó que la Fiscalía ha sido enfática en decir que no se pueden comparar cifras de denuncias de 2017 y 2018. En el caso del robo de celulares, el funcionario añadió que “la tasa de hurtos de estos equipos aumenta porque cada vez más personas tienen celular”.



El programa 'Cali Cómo Vamos' es una alianza de las cámaras de Comercio de Cali y Bogotá; las fundaciones Corona, Alvaralice, y para el Desarrollo Integral del Pacífico; las universidades del Valle, Autónoma de Occidente, Libre, de San Buenaventura; el diario El País y EL TIEMPO Casa Editorial. Esta alianza cuenta con el apoyo de Comfenalco Valle.



CALI