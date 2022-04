En el sur de Cali se dio al servicio desde el lunes 25 de abril el nuevo punto para la formalización de expedición y renovación de pasaportes en el Valle del Cauca



En compañía de la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, la gobernadora Clara Luz Roldán recorrió la dependencia orientada a fortalecer el trámite de renovación y expedición de este documento ante la alta demanda que se presenta.



Desde las 8:00 de la mañana se dio apertura a la oficina que en el primer día atenduió a 400 personas.



La gobernadora Claera Luz Roldán dijo que "es una noticia que beneficia no solo al Valle del Cauca, sino a todo el suroccidente del país, ya que en el departamento se tramitan pasaportes para ciudadanos del Cauca, Eje Cafetero, Nariño e incluso Chocó".



"Abrimos un nuevo punto de normalización en el que vamos a expedir 800 pasaportes diarios, además de los 1.200 que tramitamos en el otro punto", puntualizó.



El primer punto en el centro comercial La Estación, en el norte de la ciudad, tiene alto movimiento en el trámite y la demanda lo desbordaba.

Nueva oficina de Pasaportes en sur de Cali Foto: Santiago Saldarriaga

Con este segundo punto de formalización, ubicado en el centro comercial La 14 de Pasoancho – local 207, el Valle del Cauca pasará a tener capacidad para gestionar alrededor de 30 mil pasaportes cada mes, dijo la vicepresidenta y canciller, Martha Lucía Ramírez.



“Este nuevo punto hace parte de ese compromiso de la Cancillería y la Gobernación por atender con mayor eficiencia la expedición de pasaportes", sostuvo Ramírez, al destacar la gestión del Gobierno del Valle por descongestionar este trámite.



La Gobernadora anunció que se eliminó el cobro de una estampilla que se incluía en el primer pago del pasaporte, por lo que "el costo de 173.500 bajó a 163.500 pesos".



Los primeros usuarios deestacaron el espacio. “Me pareció muy fácil el servicio, muy ágil. No me demoraron para nada, me demoré más viniendo que en la atención", manifestó Luz Ángela González, una de las primeras en llegar a lanueva sede.



María Isabel Carvajal, quién asistió para sacar su pasaporte por primera vez, agregó que la atención fue a la hora indicada y sin contratiempos. "Hay muchas noticias sobre congestión, pero en este punto de atención me fue muy bien. Invito a toda la ciudadanía a que venga".

