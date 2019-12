¡Orgullo colombiano! Bailarines caleños estarán en show del Super Bowl

La ambiciosa e imponente gira ‘Its my party’, con la que la cantante, actriz y bailarina Jennifer López celebró sus 50 años, a través de 29 presentaciones en Estados Unidos y Canadá, contó con un ingrediente especial: la participación de ocho bailarines de la escuela de baile Swing Latino.

Bajo la batuta de su director Luis Eduardo Hernández, más conocido como ‘Mulato’, los jóvenes bailarines brillaron y conquistaron Norteamérica con su estilo de baile caleño, el mismo por el cual fueron seleccionados por la organización del Super Bowl para hacer parte del espectáculo de medio tiempo, en el que también estarán figuras como la misma Jennifer López y Shakira, el 2 de febrero del 2020.

“El nombre del Mulato y su Swing Latino suena fuerte fuera del país. A mí no me están llamando para hacerles casting a mis bailarines, pues cuando voy a Estados Unidos a trabajar con Jennifer López, yo, que soy coreógrafo de la parte latina, hago castings con más de mil bailarines. En este caso ¡no! Es Swing Latino como tal y voy con 24 bailarines, que es lo que me emociona mucho”, agrega ‘Mulato’.



Este lunes 16 de diciembre, ‘Mulato’ tiene previsto viajar a Estados Unidos para conocer los detalles de lo que presentarán en el evento norteamericano que convoca millones de televidentes en todo el mundo.

Bailarines de la escuela Swing Latino trabajan de manera conjunta con Jennifer López. Foto: Cortesía

“Es toda una sorpresa para nosotros el montaje que vamos a presentar. Pues no sabemos si Shakira va a llevar a sus bailarines o Jennifer López que tenga planeado. Yo voy como coreógrafo pero no sé qué música voy a coreografiar. El lunes nos damos cuenta de todo, así que voy con los radares puestos”, dice el director de la compañía caleña.



Este logro tiene bastante motivado a ‘Mulato’ y sus bailarines, quienes cada vez más se consolidan como referente de la salsa mundial.



“Cuando uno vive esto como lo vivimos nosotros, hasta la Marsellesa se la coreografío en un momentico, después de que sea con mis bailarines. Esto no solo es bueno para Swing Latino, sino para los bailarines de Colombia, especialmente para los de Cali. Esto es un ‘batazo’ muy bravo, porque se están dando cuenta dónde es que viven los mejores bailarines de salsa del globo terráqueo, o sino, por qué no llaman a los flamantes bailarines de Nueva York u otros. Vamos con el estilo caleño versión ‘Mulato’”, destaca Luis Eduardo, quien también se alista para el Salsódromo de la Feria.



