Bailarinas vallecaucanas cuentan drama para regresar de China

Gina Girón y Lubey Ariza se mantienen con tapabocas desde que llegaron el pasado lunes al país, procedentes de China, donde se han registrado . más de 420 muertos por causa del coronavirus.



Ellas dicen que hay otros colombianos en ese país y que no han podido tomar un regreso a Colombia.



Aseguran que en los aeropuertos de Bogotá y Palmira no hubo mayores controles. Y que en países como México no vieron medidas.

Ambas bailarinas que viven en Palmira indicaron que desde que ingresaron al país les dijeron que usaran los tapabocas durante 14 días. No obstante, manifestaron que ella observaron que en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, no les pidieron mayores reportes ni documentación, teniendo en cuenta que venían del país donde sigue la alerta.



“En China nos decían que usáramos mucha agua y mucho jabón. Luego, utilizar el alcohol. Sobre el tapabocas era obligatorio, debido a toda la situación”, dijo la bailarina Girón.



Ella y la otra viajera expresaron que son conscientes de usar el tababocas durante los 14 días por el período de incubación del virus.



En Cali, las autoridades de salud reiteraron que no se ha presentado ningún caso y que el enfermo que fue sospechoso ya fue dado de alta. Se concluyó que tenía influenza 3.

La secretaria de Salud departamental, María Cristina Lesmes, afirmó que la ciudad no ha bajado la guardia y que los organismos y centros hospitalarios están preparados.



“Manejamos permanentemente el Código Sanitario Internacional, según el cual, el capitán de la aeronave o de la nave marítima debe avisar antes de ingresar a puerto, si trae a personas con sintomatología; esa es la forma como trabajamos”, dijo la funcionaria.



Lesmes agregó que “en este instante no tenemos indicación de que haya que cambiar la condición de la sanidad portuaria, todavía no.



El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, resaltó que tanto la Secretaría de Salud del Valle como la de Cali tienen la capacidad para responder a alertas epidemiológicas. “Si hay una secretaría que tenga prestigio nacional y avances tecnológicos en cuanto a una epidemia, es la de Salud de Cali, incluso, pensaría que la de Salud del Valle. Son secretarías con alta sofisticación tecnológica, talento humano, procesos estandarizados y calidad, que tienen como adelantar las tareas”.



Ospina, como médico que es, señaló: “El solo hecho de que el paciente que estuvo bajo sospecha se atendió bajo normas de bioseguridad y se le tomaron las pruebas que, finalmente, descartaron el virus”.



El Alcalde añadió que como se brindó atención se demuestró la alta preparación de la ciudad para atender este tipo de problemas”.



El gobernante también exaltó los controles y los protocolos que se hacen en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en Palmira y que da servicio a todo el departamento.



El Ministerio de Salud informó que el país está atento a la llegada de colombianos que provengan de China, especialmente, de Wuhan, donde se ha concentrado el mayor números de enfermos y de víctimas fatales por el coronavirus.



CALI