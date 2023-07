'El sueño americano' no se le quitaba de la cabeza a Manuel Javier Prado Cortés y, por eso, decidió viajar desde Buenaventura a Barranquilla, donde se embarcó con un amigo-



Esa aventura por mares resultó fatídica.

A Manuel Javier lo reconocían desde su juventud por su estilo para bailar y, por el amor, a su familia en Buenaventura.



El sustento lo había ganado usualmente como comerciante y como trabajador de la construcción. Los últimos años, con la pandemia y los paros en su ciudad, no habían sido los más afortunados para el porteño.



Manuel Javier pasó su adolescencia y juventud conociendo cientos de casos de polizones que se embarcaban desde Buenaventura y no pocos regresaban años después con los frutos de esas aventuras.



O no volvían jamás, pero se hacía leyenda de sus logros al viajar escondidos en contenedores o en los pasillos de las barrigas de buques.



Unos más pasaban por momentos amargos como detenciones y deportaciones hasta sus muertes metidos en esos armarios gigantes de la navegación.

Manuel Javier Prado Cortés murió dentro de buque en el mar de Turquia Foto: Archivo particular

En el viaje hasta Barranquilla se fueron unos pesos, pero Manuel Javier, de 56 años, logró 'coronar' el ingreso a un buque.



A su lado iba Luis Antonio Obando Castro, un amigo que tenía las mismas ilusiones.



Ellos esperaban llegar a los Estados Unidos. Metidos en su escondite no sintieron que el buque se iba alejando en dirección a Turquía, entre Europa oriental y Asia occidental.



El mayor tiempo de viaje, las condiciones de temperaturas, la sed y el hambre acabaron con las fuerzas de Manuel Javier, quien murió cuatro días antes de llegar al puerto de Samsun, una localidad turca que está a unas 20 horas de viaje aéreo desde Colombia.



El hallazgo se presentó en una revisión de control a tres millas de Samsun y se le informó a guardacostas de la zona.



El cadáver de Cortés fue remitido a la morgue del Hospital de Investigación y Capacitación de Samsun para determinar las causas de la muerte.



El compañero de viaje fue detenido, pero estaría ya en libertad.



Tomasa Cortés, la mamá del porteño fallecido, pidió ayuda a las autoridades para que el cadáver sea repatriado y poder verlo.



Jhonny Prado, quien es docente, dijo que "duele lo ocurrido con mi hermano, Le quiero decir a Colombia que hoy fue lo de Manuel y les pido que mantengan sus esfuerzos acá, que estudien y no asuman estos peligros. Ahora nos toca pedir que puedan traerlo a casa".



El viernes 6 de enero del 2023 fueron hallados los cadáveres de un adolescente y un joven, que serían de República Dominicana, en el tren de aterrizaje de un avión de Avianca en la zona de carga de la terminal aérea de Bogotá.



En la nave, que venía de ruta Chile Colombia, los dos aventureros sufrieron con temperaturas heladas y calientes hasta morir.

