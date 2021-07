Bailarín caleño busca apoyo para participar en mundial de 'breaking'

En el breaking, Yeison Rentería tiene la característica de volver posible lo imposible. Su mentalidad ganadora y convicción de mejorar sus movimientos cada día lo han llevado a ser uno de los mejores del país.



'Bboy Jeian', como también es conocido el joven artista caleño, busca mostrar su talento en el mundial de breaking que se realizará en Nanjing, en China.

Sin embargo, el obstáculo que más le ha costado superar es el de la falta de recursos para poder viajar al certamen al que tiene proyectado ganar y soñar con los Juegos Olímpicos de París 2024, donde el breaking será un nuevo deporte en competencia.



Es por eso que tanto 'Bboy Jeian' como su club Casabeat buscan apoyos y patrocinios que les permitan competir.



(Lea también: Con 'séptimo arte' conmemoran los 50 años del Cine Club de Cali)



Rentería está acostumbrado a dar grandes batallas no solo desde las pistas, también en su vida como tal.

Antes de conocer el breaking, yo compartía con muchos jóvenes, los cuales muchos ya no están en estos momentos FACEBOOK

TWITTER

"Antes de conocer el breaking, yo compartía con muchos jóvenes, los cuales muchos ya no están en estos momentos. Sé que al menos el 80 por ciento de las personas con las que me crié en el barrio están muertas o en la cárcel. El otro 20 por ciento, en los estudios y otros siguen conmigo en el baile", comenta.



Cuenta que su amor por esta disciplina, que practica hace 12 años, empezó como un 'hobbie' y luego se dio cuenta que era lo que quería para su vida.



(Lea también: Cali, a pasar de violencia a oportunidades para juventud)



"Realmente, es bastante difícil, ya que muchos jóvenes no tienen un espacio ni hay personas que puedan impartir el conocimiento. Todo está en cada persona, si tiene las ganas de salir adelante; hace que esto sea posible", relata.



A este panorama le suma que muchos deportistas al no ser patrocinados deben tener otros trabajos para vivir, lo que considera que afecta en el rendimiento de muchos.



"Tengo otros trabajos. Empecé a crear mi propia marca de ropa llamada Calidosos y le estoy metiendo el empeño porque son muchas cosas que cubrir, pero tengo que meterme a fondo con esto", agrega.



En su mente solo piensa representar bien al país, por eso busca que su club tenga apoyo. "Necesitamos un espacio que sea óptimo para las prácticas, no tenemos ropa adecuada y otras cosas para tener un buen desempeño", dice.



Su talento y el de otros deportistas colombianos es conocido a nivel mundial, tanto que para la cita olímpica del 2024 se espera que el país obtenga un buen número de preseas.



CALI

Más contenido de Colombia

- Polémica por multitudinario concierto sin permisos en Cali



- 'Talentos Colombia' irá de la mano con la Escuela Nacional del Deporte