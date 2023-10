Tragedia por accidente de avioneta en Cali: así va investigación para precisar causas

La comisión inspectora de la Fuerza Aérea Colombiana con expertos de la Dirección de Seguridad Operacional de la Inspección General y del área aeronáutica en el país analiza meticulosamente las partes recogidas de la avioneta Lancair–Ciac-T90 Calima con matrícula FAC 2448.



La aeronave descendió a 89 kilómetros por hora desde 3.200 pies de altura, y los destrozos luego del impacto quedaron en la zona verde o parque en el barrio Jorge Isaacs, en el nororiente de Cali. Eran las 7:15 a. m. del 3 de octubre. En este trágico accidente murió el piloto y un cadete quedó gravemente herido.

Este es parte del material probatorio dentro de la investigación que en la FAC adelantan para precisar las causas por las que la aeronave se vino abajo, buscando un campo a cielo abierto, lo que demostró la pericia del piloto, el capitán Hanner Sánchez Mora, del curso 85 de la institución, al momento de descender de emergencia.



Accidente de avioneta en Cali Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

Los más de 10 años de experiencia, con 4.260 horas de vuelo, fueron evidentes en las maniobras que el piloto realizó antes de que la avioneta se estrellara. El capitán, oriundo de Buga, había sido primer oficial de la aeronave ER-145 de Satena. Estaba casado y no tenía hijos.



El primer accidente de una avioneta de instrucción en la base aérea donde está la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, ubicada en el barrio La Base, también en el nororiente de Cali, generó más de un interrogante sobre el estado de la aeronave.

Esta es la avioneta que se estrelló en zona urbana de Cali. Foto: Archivo particular

Por ello, en la FAC están evaluando qué fallas técnicas se habrían registrado que llevaron al capitán Sánchez a dar, al menos, 20 vueltas en espacio aéreo para lograr aterrizar en un sitio donde la colisión no generara graves consecuencias para ambos tripulantes y para la comunidad, teniendo en cuenta que sobrevolaba el barrio Jorge Isaacs, de la comuna 4, la cual es aledaña a la comuna 8, donde la base aérea está localizada. Desde el sitio del accidente hasta la base hay 32 cuadras de distancia.

Lugar del accidente de la avioneta en Cali Foto: Santiago Saldarriaga / El Tiempo

🚨 Avioneta se estrelló en inmediaciones de la Base Aérea, exactamente en la carrera 8 Calle 26, del barrio La Base, en la ciudad de Cali. ► https://t.co/Sb9ncHrxse pic.twitter.com/AWEVEExqL8 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 3, 2023

No obstante, las autoridades en Cali indicaron que se están evaluando todos los detalles para descartar, inclusive, si hubo algún intento de atentado. El propósito es descartar otras posibilidades, advirtieron.

El segundo tripulante es el cadete Juan David Díaz Solano, del curso 97, quien sigue bajo pronóstico reservado en la clínica Nuestra Señora de los Remedios, en el norte de Cali. Sufrió fracturas en extremidades y graves quemaduras.



Piloto que murió en accidente de avioneta en Cali. Foto: Tomada de Facebook

Hubo tal conmoción, desespero y gritos que miembros de la comunidad ayudaron a rescatar a los ocupantes de la aeronave.



Pero el capitán Sánchez falleció en el lugar, mientras que el cadete Díaz Solano fue llevado a la clínica Nuestra Señora de los Remedios, en el norte caleño. Allí fue sometido a cirugía, debido a fracturas en sus extremidades. También tiene graves quemaduras por el incendio. Según la clínica, su estado es muy crítico.



El secretario de Seguridad y Justicia de la alcaldía de Cali, Jimmy Dranguet, reiteró desde el lugar de los hechos que no se registraron civiles afectados y que se acordonó la zona para realizar el peritaje de rigor y esclarecer la causa del accidente.

¿La Base Aérea debería reubicarse?

La ubicación de la base aérea vuelve a ser tema de debate en la ciudad. En años anteriores, el tema se había llevado hasta el Concejo, y en la pasada alcaldía y gobernación también se analizaba. Surgió en esa época la evaluación de una pista aérea en cercanías del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.



El debate se debía por las construcciones cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez y las alturas de edificaciones en Cali, y fue candente en 2019. De contar con el terreno se decía que Cali tendría unas 12.000 viviendas en pie.



Hubo congresistas vallecaucanos que en una reunión del bloque parlamentario regional habían enfatizado en que la base aérea no podía estar en el corazón de la ciudad por seguridad y condiciones humanitarias.



Mientras la alcaldía, la gobernación del Valle, la Cámara de Comercio de Cali y la Cámara de la Construcción del Valle del Cauca (Camacol) informaban en ese entonces la preocupación por proyectos de urbanización, incluyendo Ciudad Paraíso, que está en el centro de la capital vallecaucana (la base está ubicada entre el centro y el nororiente de la ciudad), en la base respondían que había desinformación al respecto y que habría "intereses particulares" por encima de "casi 8 millones de personas", a quienes, según la FAC, la base protege en Valle, Cauca y Nariño contra los grupos organizados armados.



No obstante, hoy el concejal Fernando Tamayo considera que la base debería ser reubicada para aprovechar el gigantesco terreno donde opera con la Escuela Militar de Aviación para la construcción de vivienda, debido a que en Cali no hay terrenos disponibles. Es por ello que la ciudad se ha extendido hacia el área metropolitana, hacia el norte, donde está el municipio de Yumbo, y el sur, donde está Jamundí.



CALI