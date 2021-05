Avanza la Mesa de Diálogo para conjurar el paro en el Valle

El gesto de un joven manifestante y de un policía, que nació de un acuerdo, permitió ayer una tregua en el Paso del Comercio, donde hace dos días velaban a dos jóvenes muertos en las manifestaciones.

Antes, el Gobierno anunció una Mesa de Diálogo, como lo habían pedido la gobernadora Clara Luz Roldán y el alcalde Jorge Iván Ospina con concejales, diputados, congresistas y gremios.



Y se acordó en Sameco, salida a Yumbo, un carril humanitario para que lleguen alimentos e insumos médicos en el octavo día de paro. “Quiero agradecer a líderes sociales que en los diferentes puntos donde están las concentraciones han sido un puente y nos han ayudado a establecer diálogos para que frente a este difícil momento que estamos viviendo podamos superarlo con la única forma en la que se solucionan los problemas, con el diálogo concertado”, dijo Roldán.



Sin embargo, según el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Alberto Rojas, una veintena de estaciones de gasolina han sido afectadas por saqueos. No obstante, el ministro de Minas, Diego Mesa, dijo que de 157 gasolineras, 60 han sido blanco de vándalos.



Afirmó que los bloqueos no han permitido el ingreso del líquido a la ciudad desde Yumbo, a tan solo 30 kilómetros de distancia.



Precisó que han sido constantes los bloqueos que no permiten el ingreso de carrotanques desde el pasado 29 de abril, un día después del inicio de las marchas en la ciudad.



“La situación es más crítica porque en la ciudad hay 157 estaciones de servicio y ya hemos recibido el reporte que cerca de 60 han sido vandalizadas.



Ospina se reunió con 30 embajadores y comunidad internacional. “Hemos pedido acompañamiento a nuestra ciudad y país, para defender los derechos humanos, para poder proteger y promocionar los derechos de nuestra gente”.



Mientras tanto, la presidenta de la Cámara de Comercio, Angélica Mayolo, espera que se logren acuerdos. Las pérdidas en el paro suman $ 40.000 millones.



En el Valle se habilitaron los corredor humanitarios, entre Juanchito y El Bolo, en la vía a Palmira para a Cavasa, y en Cali, al tiempo que manifestantes y la Policía pactaron no más agresiones en Paso del Comercio.



Este miércoles hubo 19 concentraciones en Cali. Hubo menos contratiempos pero se denunciaron saqueos a estaciones de Caldas, Roosevelt, Terminal y Villacolombia, donde se afectó también un supermercado.



En Buga hubo asombro por el sobrevuelo de un helicóptero y el uso de gases lacrimógenos en los barrios Aures y Palo Blanco, donde socorristas sacaron a niños y mayores. Hubo 53 afectados. El secretario de Gobierno de Buga, Emilio Bejarano, dijo que ayer hubo 90 denuncias, 68,9 % por violación de derechos humanos y otras por ataques a misión médica.



La Policía reportó que jóvenes afectaron infraestructura vial en Mediacanoa, robaron cargas de camiones y antes hubo quema y robos de motos en la Secretaría de Tránsito Local.



CALI