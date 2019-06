Autoridades habrían hallado a presunto asesino de niña en Buenaventura

En las últimas horas, las autoridades capturaron a Jhon Eduard Quintero Ortiz, quien sería el presunto responsable de asesinar a su sobrina de 11 años de edad. La menor fue hallada muerta y con signos de tortura este fin de semana.



De acuerdo con información de la Policía de Buenaventura, tras un allanamiento realizado a una vivienda en las últimas horas, autoridades habrían dado con un posible sospechoso del crimen de la menor.

De acuerdo con la Fiscalía, Quintero "se habría aprovechado de la cercanía con su sobrina para abusar de ella y luego intentar desaparecerla".



El cuerpo de la menor fue encontrado el pasado domingo, atado con cuerdas en las manos y en los pies, y con señales de abuso sexual en un sector de bajamar, en esta ciudad Distrito en el Pacífico colombiano.

De acuerdo con las pruebas en poder de las autoridades, Quintero ocultó en su vivienda el lazo con el que habría atado a la menor de pies y manos a la columna de una casa, después del asesinato.



"También se recuperaron muestras de material biológico que demostrarían su responsabilidad en el crimen", dijo la Fiscalía.



El capturado será presentado ante un juez de control de garantías para su respectiva judicialización. La Fiscalía imputará cargos por el delito feminicidio agravado y acceso carnal violento con menor de 14 años.



La menor fue reportada como desaparecida cuando sus parientes cayeron en cuenta que el pasado viernes no llegó desde su casa materna a la de una tía.

#ATENCIÓN #Fiscalía con apoyo de la Sijin de @PoliciaColombia capturó a hombre que habría abusado y asesinado a su sobrina en #Buenaventura el pasado 2 de junio. pic.twitter.com/S0b7MLEKY9 — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) June 4, 2019

Yesenia Quintero dijo que llegó a la casa donde la niña vivía acompañada de su abuela y su progenitora. Y cuando preguntó por 'Taty', como le decían a la niña, le dijeron que había salido para donde ella vive. En esos momentos la familia empezó la búsqueda.

La comunidad de #Buenaventura marcha en rechazo al asesinato de la menor Diana Tatiana Rodríguez y todo acto de violencia que se ha venido presentando en la ciudad. Marchando por la paz y la vida. #NomásViolencia #QueremosPaz pic.twitter.com/BMrHGJIUdx — Cámara de Comercio Buenaventura (@CamaraB_ventura) 4 de junio de 2019

La tía y la abuela de la menor fueron a un Comando de Atención Inmediata (CAI), donde dejaron los datos y una foto. Minutos después las llamaron de esa dependencia para decirles que habían encontrado muerta a una niña en bajamar, donde la identificaron.



La marcha de rechazo por el asesinato de la niña de 11 años se inició a las 2:00 de la tarde de este martes desde el colegio de la menor. Allí se indicó que la recompensa para aclarar el crimen se incrementó de 10 a 20 millones de pesos.



Los caminantes, entre ellos estudiantes, llevaban carteles como 'Los niños no se tocan, no se violan no se matan'.

Comunidad de Buenaventura marcha en señal de rechazo del vil asesinato de Diana Tatiana Rodríguez pic.twitter.com/Q8FiiUx0CT — Soy de Buenaventura (@soydetura) 4 de junio de 2019

De acuerdo con testimonios, un pariente de la menor, se habría presentado a la Policía para decir que no tenía responsabilidad en el hecho violento.



No obstante, la Fiscalía realizó un allanamiento a una vivienda y habría encontrado algunos elementos, como un lazo, que serían probatorios, por lo cual se realizó la captura.



Mientras tanto, se hace seguimiento a otra versión de la participación de dos personas en los hechos ocurridos a unos 10 minutos de la vivienda de la estudiante.



En Bogotá, el general Óscar Atehortúa, director de la Policía Nacional, durante una rueda de prensa, dijo que esperan en los próximos días expedir la orden de captura de quien habría determinado la muerte.

