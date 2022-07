El quinto pico del covid-19 y la viruela del mono son dos de los grandes desafíos para las autoridades de salud de Cali y el Valle del Cauca. Las secretarías de salud distrital y departamental toman medidas para hacerles frente.

Miyerlandi Torres, explicó que debido a las coberturas del 77,9% de esquema completo y del 44,6% de primeros refuerzos, el tapabocas se mantiene obligatorio para todos los mayores de 2 años en “el transporte público y sus estaciones, la terminal de transportes y el aeropuerto, las instituciones de salud y los hogares de larga estancia para adultos mayores”.



La Secretaria señaló que dichas coberturas eximen a Cali de la obligación del uso del tapabocas en espacios cerrados, “no obstante, se recomienda el uso de este para personas con comorbilidades como VIH, cáncer, trasplantes, inmunosuprimidos y no vacunadas”.



En el periodo del 12 al 21 de este mes, en Cali se reporta que las comunas 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15 y 17 presentan mayor número de casos con enfermedad activa, entendiendo como activo aquel paciente que aún tiene el virus presente, también se presenta en menor proporción casos en las comunas 1, 4 ,6, 7, 8, 14, 19 y 21, el área de expansión urbana de Cali.



En cuanto a la viruela del mono, la Secretaría de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, hizo un llamado a los habitantes del departamento y en especial a los viajeros provenientes del extranjero, para que estén alerta ante los síntomas de la enfermedad.



En el Valle no se reportan casos del virus, pero la Secretaria de Salud, apuntó: “no hay transmisión comunitaria, es decir que no va a aparecer un caso en el Valle del Cauca sin relación epidemiológica con Europa, con Estados Unidos o con los casos determinados en otros lugares del mundo, o Bogotá o Medellín”



Lesmes recalcó que los viajeros provenientes de Estados Unidos o Europa que presenten síntomas deben reportar inmediatamente a su EPS. “Que nos avisen de forma inmediata, se aíslen en su habitación y le informen a su EPS para que la IPS haga la atención, muy probablemente domiciliaria, no es ir a urgencias porque la opción de contagiar es alta, si no mantenerse aislados, poder hacer las pruebas y poder comprobar que efectivamente tenemos la enfermedad”.

30 municipios con tapabocas

El tapabocas, para contener la expansión del covid-19, debe utilizarse en 30 de los 42 municipios del Valle del Cauca, que equivalen al 71 % de la región.



María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle, afirmó que atendiendo a la resolución del Ministerio de Salud, además de Cali, los municipios que cumplen con las condiciones de vacunación y donde no es obligatorio en todos los casos el uso de tapabocas son: El Cairo, Ulloa, El Águila, Obando, La Unión, La Victoria, Versalles, El Dovio, Caicedonia, Yotoco y San Pedro.



En los 30 restantes municipios si es obligatorio el uso de mascarilla.

