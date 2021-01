Con la captura de alias 'El Mono' la investigación sigue vigente

Con la captura de Gabriel Alejandro Bejarano, presunto responsable de ser el autor material de la masacre de cinco jóvenes en el barrio Llano Verde, las madres y familias de las víctimas expresaron su satisfacción ante este hecho.

“Sabemos que no nos va a devolver a nuestros hijos, pero es una satisfacción enorme porque ya estos monstruos no van a cometer estas masacres que han venido cometiendo y estoy segura de que esta no es la primera y tal vez será la última porque ya están capturados”, manifiesta Ruby Cortes Castro, madre de una de las víctimas.



“Le doy gracias a la Fiscalía, a la Policía que ha estado muy pendiente, hay muchos que no han dormido, porque querían darnos esta felicidad”, agregó Cortés.

Gracias al trabajo entre @FiscaliaCol y @PoliciaCali, alías 'El Mono Bejarano', presunto autor material e intelectual de los hechos acontecidos en Llano Verde, fue capturado. Hoy acompañamos a los familiares de las víctimas.



El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Juan Carlos Rodríguez, contó que para la captura ‘El Mono’ fue clave la recompensa ofrecida, debido que permitió dar información precisa sobre le paradero del presunto homicida.



“Vamos a hacer el pago de la recompensa, efectivamente se va a hacer todo el trámite para que se reconozca a la ciudadanía ese aporte tan valioso en cuanto a la ubicación de esta persona”, resalta el comandante de la Policía.



“Con el fin de que la operación se realizara de la manera más segura, teniendo en cuenta de que en la vivienda habían más personas, buscamos el momento más tranquilo para poder llegar. Esto se hace con una planeación de todas nuestras unidades tanto de la Policía Metropolitana Valle, tanto como de la Fiscalía, y es así que se hace el ingreso al inmueble sin ningún tipo de situación; no hay intercambio de disparos ni resistencia por parte de la persona durante su captura.”, añade el Comandante.

Entre tanto, el director Jhon Fredy Encinales, director de explica el capturado podría enfrentar penas entre los 40 y 60 años de prisión según lo determinen las autoridades.



“La Fiscalía General de la Nación está en el proceso de judicialización del capturado, que quiere decir que se va a presentar ante los jueces de Cali para legalizar el allanamiento, la captura y la imputación donde se le hará la claridad por los hechos que fue capturado, e igualmente se le solicitará a los jueces la medida de aseguramiento con prisión preventiva e igualmente se le solicitará a los jueces la medida de aseguramiento de prisión preventiva y con base en esto, la Fiscalía continúa la investigación criminal, no quiere decir que con esto se paraliza, sino antes, debemos avanzar rápidamente", agregó el funcionario.



