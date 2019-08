'El desarrollo de Cali tiene importancia, pero la Base Aérea también'

El presidente Iván Duque afirmó ayer en Cali que le da importancia al desarrollo de la ciudad, pero también a la Base Marco Fidel Suárez al referirse a la polémica que parece no tener prontas salidas sobre las construcciones en cuatro kilómetros a la redonda, en inmediaciones a la instalación militar.

El Jefe de Estado se pronunció en ‘Expocapitales’, coincidiendo su visita con el fallo del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que confirmó la sentencia en primera instancia del Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Cali, el 11 de marzo de este 2019.



Es así que el Tribunal ratificó las medidas cautelares en contra del municipio, tras la acción popular de la Fuerza Aérea y Ministerio de Defensa, que ordena que no se podrán hacer construcciones otorgadas a proyectos aprobados con más de 12 pisos sobre el área de influencia del aeródromo.

Duque dejó entrever la importancia del desarrollo inmobiliario para Cali, pero también de la Base Aérea Marco Fidel Suárez. “Yo quiero que todas las fuerzas vivas de Cali me lean este mensaje. Tuvimos la ocasión de hablar con el alcalde Armitage sobre las preocupaciones que teníamos para el desarrollo inmobiliario de la ciudad, que tenía, de alguna manera, un conflicto con lo que eran las restricciones de operación de nuestra Base Marco Fidel Suárez, que es nuestra escuela de formación aérea”, dijo Duque.



También anotó: “Analizamos todas las variables y una de las cosas que yo quiero, Alcalde, es que usted tenga plena tranquilidad, es que yo creo que se puede llegar a esta solución donde se salva el desarrollo inmobiliario, mejorando lo que tiene que ver con los gradientes de altura para garantizar la operación y la seguridad aérea”.



Y agregó: “Ese mensaje lo hemos transmitido y yo espero que en las próximas semanas ese tema esté totalmente resuelto por el bien de la ciudad de Cali, por el bien del desarrollo de la ciudad de Cali, pero también para mantener en Cali una escuela emblemática, como la escuela Marco Fidel Suárez”.



El alcalde Armitage no se pronunció ampliamente, pero sigue preocupado, al igual que la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y gremios, como la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol).



El ministro de Defensa, Guillermo Botero, dijo hace una semana, tras reunión con el Alcalde: “Decisiones definitivas pues no las hay, pero hay una propuesta hecha en la mesa que nosotros esperamos que sea acogida favorablemente”.



El ministro también señaló sobre un traslado de la Base que estas instalaciones fueron producto de una decisión administrativa. En la Base Aérea coinciden con el Ministro.

En las ciudades no deben existir oficinas de cobro: Duque

Durante el encuentro de ayer con 32 alcaldes en ‘Expocapitales’ en la ciudad, el presidente Duque habló de la criminalidad y de las oficinas de cobro de bandas. “En Cali, el problema de la criminalidad está concentrado en 3 comunas. Pese a que sufrimos por la salida de muchos de los policías, pero aún así logramos bajar”. Pidió a Asocapitales que no se permitan oficinas de cobro.



CALI