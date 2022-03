A no pocos usuarios en Cali les ha llegado el corrientazo por aumento en sus facturas de servicios domiciliarios este año.El gerente de Emcali, Juan Diego Flórez, sale al paso para explicar el contexto: “Después de mantener congeladas las tarifas de energía y acueducto durante 17 meses, debido a la pandemia y los decretos de emergencia económica, la Superintendencia de Servicios Públicos autorizó a la Empresa para que se ponga al día en el cobro de actualizaciones de precios que no se efectuaron en 2020 y 2021”.

“No vale que uno le baje al gasto en energía y agua. Esto no es solo se ahora. Siempre sube al mes, eso debe estar programado así”, dice Nelson Correa, del barrio Colón.

El gerente Flórez sostiene que no se aplicará en forma plena ese ajuste, “La meta es que las cuotas sean cómodas. Al recuperar esos recursos, las Empresas Municipales de Cali tendrán la oportunidad de hacer más inversión en áreas como energía, expansión en los servicios de fibra óptica, reposición y mantenimiento de redes de acueducto y alcantarillado, entre otros, necesarios en una ciudad que se transforma, tiene grandes apuestas de inversión social y propende por mejorar la atención de sus usuarios”.



El gerente de Energía, Marino del Río, dijo que la Comisión de Regulación de Energía y Gas ordenó a todas las empresas congelar las tarifas y eso trajo desbalance con valores pendientes. Precisó que hasta julio se tendrá reajuste del tres por ciento.



La controversia no se frena porque la reactivación económica no ha florecido en muchos hogares, dice Alicia Mosquera, quien muestra una factura de 250.000 pesos para los servicio en el estrato tres.

El ingeniero Flórez insiste en que no será un aumento desmedido y que el equipo de atención al cliente revisa a diario las inquietudes y reclamaciones.



El gerente dijo que entre los proyectos contemplados desde las Empresas Municipales, se destaca la adjudicación de las subestaciones Meléndez, en el sur de la ciudad, y Arroyohondo, en el norte, con las que se completa la línea de 115 mil voltios.



“A ello se suma la fase final de los proyectos de reposición de redes en barrios como San Carlos y San Luis, entre suroriente y oriente”, anotó.



Otro objetivo es garantizar el suministro de agua en la ciudad. Flórez dijo que con nuevos recursos se tiene también la posibilidad de cavar el lecho del río filtrante y extender seis lechos más al sur de la ciudad.



“Esto redundará en una mejor calidad en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, que cobijará a 100 mil nuevos usuarios”, reiteró.

