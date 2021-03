Audios de abogada, prueba de Fiscalía contra director de URI en Cali

La Fiscalía General de la Nación informó que se logró la judicialización del fiscal seccional de Cali, Jorge Iván Ríos; y del abogado Héctor Rojas, "quienes se habrían concertado con otros funcionarios judiciales para dilatar e impedir que avanzara un proceso penal".



En las audiencias, un Juzgado de Control de Garantías legalizó las capturas y aplicó medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario a los dos profesionales del derecho.



Jorge Iván Ríos se desempeña como coordinador de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) para temas de feminicidios y homicidios. La Fiscalía lo investiga porque presuntamente, exigió dinero por esa mediación ilegal.

La información de la Fiscalía señala que el abogado Héctor Rojas presuntamente, "le pidió $ 200’000.000 a un hombre interesado en frenar una investigación por homicidios en su contra. Parte de esa suma, exactamente $100’000.000, habrían sido entregados al fiscal seccional a través de una mujer, en dos pagos, uno por $90’000.000 y otro por el excedente"



En un audio se escucha a una mujer, que sería abogada: "Qué hay que hacer, yo no sé qué hay que hacer. Entonces, él me dijo...La verdad, nada de eso, no se asuste, usted todo el tiempo diga no".

Una voz masculina le pregunta: ¿Quién le dijo eso?. La mujer le responde: "el fiscal Jorge Iván, que diga que no, si la llaman o la pueden buscar, diga 'no'.

Sobre que recibí plata, me dijo que diga no. sobre lo qué paso, todo me niegue...los fiscales le pueden llegar a decir, prometer, las cámaras se borran FACEBOOK

El hombre del audio pregunta: "¿sobre qué?". Ella responde "sobre que recibí plata diga no. sobre lo qué paso, todo me niegue...los fiscales le pueden llegar a decir, prometer, las cámaras se borran".



En otro audio dice: "él me dijo...doctora como usted va para el sur, yo no puedo ir porque los dos le llevamos la plata a él..pero como yo no puedo ir hasta allá..Entonces él me monto en el taxi y dijo se la deja, y ellos la recogen. Le dije bueno, pero como a mí me da miedo llevar esa plata así porque estaba como en una cajita, entonces, él cogió y la cambió de bolsa. Yo le dije doctor, pero allí también hay cámaras. Él me dijo no se preocupe por las cámaras que allí no hay nada, eso todo se borra".



Según un informe de la Fiscalía, "los elementos de prueba permitieron conocer que, en diciembre de 2019, el funcionario judicial, supuestamente, fue contactado para que intercediera ante un fiscal especializado e impidiera la solicitud de captura contra una persona investigada por secuestro y homicidio".

En ese sentido, un fiscal adscrito al CTI imputó, de acuerdo a su rol y participación en los hechos investigados, los delitos de cohecho por dar u ofrecer, cohecho impropio y soborno en la actuación penal al funcionario judicial y al abogado. Los cargos no fueron aceptados por los procesados. El juez de control de garantías les impuso media de aseguramiento en centro carcelario.



Un comunicado dice que "por disposición del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, son prioridad las acciones investigativas para garantizar los principios de trasparencia y legalidad en la administración de justicia, y en el desempeño de los funcionarios de la entidad".



