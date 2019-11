La inusual razón por la que cancelaron audiencia contra Ospina en Cali

Aunque la audiencia de formulación de acusación contra el alcalde electo de Cali, Jorge Iván Ospina, por un proceso por celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales estaba programada para ayer, esta terminó siendo aplazada para el próximo 13 diciembre.

La conclusión del proceso judicial que transcurrió durante cuatro horas en el Juzgado Octavo de Conocimiento de la capital del Valle del Cauca, fue postergado por solicitud de la fiscal del caso, adscrita a la dirección de anticorrupción en Bogotá, Margarita Castel Blanco, porque, según ella, debía abordar un vuelo.



Tras ser notificado de la cancelación de la sesión, Ospina, visiblemente molesto, señaló que “no son pocas las tensiones que he vivido en los últimos meses para que hoy no hubiesen reservado todo el día y no hayan presentaron sus argumentos”.

Según el mandatario electo de los caleños, "la audiencia de acusación está mal planteada” porque no se tiene claridad de los delitos por los cuales se le acusa.



“Me están señalando de hechos que no he realizado y jamás realizaría. No he firmado contratos, no he adelantado contratación irregular y no he señalado ni definido quién debía ser el contratista”, dijo Ospina a su salida del juzgado.



Antes de que finalizara la sesión la Procuraduría General de la Nación también argumentó que el escrito de acusación del caso presentaba ciertas ambigüedades.

De acuerdo con el expediente de la Fiscalía, el expresidente del partido Alianza Verde es investigado por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato de publicidad a la empresa Visión Digital Comunicación Estratégica Limitada, cuando ejercía como mandatario de los caleños en el 2008.



El acuerdo por 460 millones de pesos, fue firmado por el entonces secretario general de la Alcaldía, Pedro Luis Barco, quien hoy también es investigado por las autoridades.

No obstante, la defensa de Ospina señala que ese contrato había sido anulado porque no tenía la aprobación de él y que Barco lo firmó en calidad de persona natural.

Jorge Iván Ospina llegó con sus abogados antes de las 11 a.m. al Palacio de Justicia y se retiró a las 3 p.m., cuando la Fiscal solicitó el aplazamiento. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

El mandatario electo también ha manifestado que fue él quien en su momento alertó de las posibles situaciones de corrupción que debieron ser revisadas por las autoridades de la capital del departamento del Valle del Cauca.



Sin embargo, tanto Lombana como el exsecretario general de la Alcaldía han manifestado durante las audiencias por el proceso judicial que la contratación cuestionada no se hizo y que son inocentes.



En octubre pasado Ospina entró en una huelga de hambre tras ser citado a la audiencia de formulación de acusación y señalar era víctima de una ‘campaña sucia’ en su contra.



