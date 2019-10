Camioneta Audi quedó destruida tras chocarse con separador en Cali

Las autoridades intentan determinar las circunstancias en las que se presentó el accidente de un automóvil durante la madrugada lluviosa en la capital del Valle del Cauca.

A las 4:15 de la mañana de este jueves en un área cercana a la Terminal de Transportes de Cali se sintió un estruendo. El impacto provenía de la calle 26 entre carreras 1 y 1A.



Según el reporte de las autoridades, en el sitio fue encontrado un vehículo, marca Audi, de placas HTN 354, que transitaba por la calle 26 y al voltear en la carrera 1, se estrelló con un separador, al lado de un poste del servicio público.



El automóvil de alta gama presentaba destrucción en la parte delantera y en más de la mitad de la cabina. El conductor quedó lesionado y atrapado dentro del vehículo.

El Cuerpo de Bomberos de la ciudad llegó a la atención y logró sacar al ocupante de la cabina y fue llevado a una clínica, donde se le inició la atención por múltiples traumatismos.

Los informes recogidos por autoridades indican que el conductor, por razones no determinadas, se quedó sin control al chocar y dar vuelta campan. Una versión dice que irían dos personas más, pero no estaban cuando llegaron las autoridades y eso no pudo ser verificado.



