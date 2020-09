La Policía de Cali le sale al paso a los atracos en 'vivo'

La lluvia de videos con atracos en calles ha generado más de un susto y controversia en la capital del Valle.

.

La Policía Metropolitana y la Fiscalía les madrugaron ayer a ‘los Socios’ y ‘los Culebreros’, que estarían involucrados en varios de esos robos, entre ellos el cometido al bailarín y gestor artístico Luis Eduardo Hernández, Mulato, frente a su academia Swing Latino el miércoles, en el barrio El Cedro.



Mientras tanto, fue recuperada la placa de la escultura El Gato del Río. El secretario de Seguridad, Carlos Rojas, sostiene que las cifras de hurtos están en descenso por la acción de autoridades.

Por el atraco a Mulato, el secretario Rojas le expresó respaldo al artista y gestor cultural porque se forjó en el baile y ha sido clave en el cambio de vida de muchos jóvenes y por los logros de la academia Swing Latino.



Mulato, que por un cachazo sufrió sangrado en su cabeza, dijo: “Pude morir pero se les atasco el gatillo del arma. Esa clase de situaciones puede pasar, pero seguimos adelante. La vida me ha puesto muchos retos, los cuales, he logrado superar, gracias a mi fe, determinación, a la buena vibra de la gente que me rodea y que como yo cree que los sueños no se apagan por hechos como el que viví”.

Cada semana no falta uno o dos videos que causan alarma en los ciudadanos. No pocos son ‘robos de 'ocasión’ como cuando los asaltantes encuentran a personas en solitario en parques, calles o negocios.



El comandante de la Policía de Cali, general Manuel Vásquez, destacó que la operación ‘Olimpo’, en coordinación con la Fiscalía, llevó a 30 capturas de los ‘Socios’ y los ‘Culebros’. Para las judicializaciones se usarán varios de los videos en redes.



El concejal Roberto Ortiz pide una política pública de perseguir la delincuencia con contundencia.



El miércoles un video mostraba el asalto a un hombre delante de su hijo, de unos 3 años, que levanta brazos ante el ‘quieto’. El 27 de agosto, en Los Cristales, dos motociclistas atracaron a un mensajero.



A mediados de agosto se difundió un video, de noche, al parecer, en el barrio Salomia. El cantante Alexánder Sosa, con micrófono, interpreta la canción Karma, mientras que otros dos jóvenes graban. Una moto se acerca y dos hombres roban a los presentes.

"Perdiste por lenta, mira quién se lamenta" era la frase que entonaba el cantante cuando se le acercan los motociclistas que le apuntan a la cabeza. Uno de ellos lanza una grosería y empieza el hurto de algunos elementos personales.

En otro video un hombre entra y encañona a tres mujeres que comparten mesa en un negocio del barrio El Limonar.

Los comerciantes tratando de sacar sus negocios nuevamente adelante, pero la inseguridad de la ciudad no lo permite.



Este robo ocurrió en la calle 9. pic.twitter.com/4FVgBSL0rW — CaliWeb (@CaliWebCo) August 22, 2020

En otro video, se denuncia un robo en la calle Novena con 39 de Cali. Un joven está sentando en un muro cuando se le acercan y lo acorralan dos hombres en moto. Un tercer motociclista los secundaría..

DELINCUENTES HACEN DE LAS SUYAS❗



Hace pocas horas un ciudadano fue víctima de robo, al parecer dos sujetos en moto lo intimidad con arma de fuego para despojarlo de sus pertenencias. Hay un tercer tipo en la toma . sucedió en la Cll 9na con 39.🆗 pic.twitter.com/7SCTZR9hK0 — Cali OK Noticias (@caliokoficial) August 11, 2020

En otro caso se observa que se acerca un joven que intimida a dos personas y se les monta en una motocicleta. El hurto no se consuma porque el vehículo no da encendió.