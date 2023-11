María Lucelly Murillo, la atleta que gana oro para el Valle y saca a su hijo adelante

La primera marca que a diario debe vencer la atleta María Lucelly Murillo es la de levantarse a las 5 a. m. para preparar la lonchera de su hijo Darwin Andrés Asprilla Murillo y llevarlo a la escuela. Luego debe viajar cerca de 40 minutos entre Palmira hasta el municipio de Pradera para poder entrenar entre las 8:30 y 11:00 a. m.



Así es el día a día de la atleta vallecaucana, que ganó medalla de oro en jabalina en los Juegos Nacionales del Eje Cafetero.



La campeona de las justas, que registró una marca de 62.41 en el lanzamiento de jabalina, cuenta que debe entrenar a diario a doble jornada, bajo las indicaciones de Yolanda Beltrán, quien también la acompaña de 3 a 6 p. m. hasta que la ve retornar a su casa para mirar las tareas de su hijo.

La atleta María Lucelly Murillo se colgó la medalla de oro en los Juegos Nacionales. Foto: Indervalle

"Ser mamá y deportista no es fácil, pero es algo que hago con mucho amor, Darwin es mi motor, muchas veces estoy cansada, lo miro y se me quita todo, tengo claro que tengo que seguir luchando para sacarlo adelante", relata la deportista tras ganar su primera medalla de oro en las justas colombianas.



También atribuye sus logros nacionales e internacionales al respaldo que ha tenido por parte de personas que le dieron la mano en momentos difíciles.



“Cuando estuve embarazada la verdad dudé en seguir, sentía que no podía. Hoy le agradezco mucho a la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán. Un día me vio embarazada en Pradera y me dijo, usted también puede trabajar y salir adelante. Me ayudó para que estuviera en semilleros deportivos y eso me llenó de ganas y valor para seguir”, recordó.

El Valle del Cauca sigue firme

En la jornada de este miércoles 22 de noviembre, el Valle del Cauca dominó las pruebas de atletismo de campo al ganar las cuatro medallas disputadas.

Sandra Lemos fue la primera en poner a celebrar al Valle del Cauca, al ganar la medalla dorada en el lanzamiento de bala femenino, tas realizar un lanzamiento de 16.42 metros.



A segunda hora, el turno fue para Luna Nazarit, quien en el salto con pértiga realizó una marca de 4.10 metros. Y en la misma prueba, Stephany Castillo se quedó con la de plata.



Por último, Daniel Cortés, logró colgarse la medalla de oro en salto alto, prueba en la que pudo realizar un salto de 2.16 metros.

