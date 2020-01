Atentan contra el Secretario de Planeación de Argelia, Cauca

Este jueves se presentaron varios actos violentos en el Cauca, entre estos, un atentado contra el secretario de Planeación del municipio de Argelia, Pedro Daza Urreste.

Según explicó el funcionario, el hecho se presentó hacia las 7:10 de la noche, cuando él se desplazaba junto a otra persona entre El Estrecho y La Barca, municipio de El Patía y fueron atacados con disparos de arma de corto alcance por desconocidos que se movilizaban en una motocicleta.



“Yo me agacho y el conductor acelera el carro e iniciamos la huida. Nos disparan más o menos cinco kilómetros”, dijo el funcionario, quien indicó que logró encontrar protección en el municipio de Balboa.



Tanto el decretario como su acompañante, lograron salir ilesos del ataque.



Daza, quien hace parte de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia (Ascamta), filial de Fensuagro, hizo la denuncia a la Fiscalía, señalando que pudo haber se sido cometido por agentes del Estado.



El ataque ocurrió casi simultáneamente con un hostigamiento armado contra la estación de Policía de este municipio. Testigos informaron que se escucharon ráfagas de fusil y una fuerte explosión, pero sin reportarse lesionados.



El alcalde de Argelia, Jonathan Patiño, anunció que este viernes se realizará un consejo extraordinario de seguridad para analizar estas acciones violentas y establecer las acciones correspondientes.



Horas antes, se presentó otro hostigamiento en el corregimiento Crucero Pandigüando, zona rural del municipio de El Tambo que afortunadamente no dejó heridos, ni daños de gravedad.



“Nuestros uniformados fueron atacados con disparos de fusil y lanzamiento de tres granadas. Afortunadamente, no tenemos uniformados lesionados ni mayor afectación a las instalaciones de esta unidad policial", afirmó el comandante de Policía del Cauca, coronel Rosemberg Novoa.



Esta semana, ya se había presentado otro hostigamiento en este municipio, en el sector de El Cerro Santana, el cual tampoco dejó víctimas o heridos.



Por otra parte, comunidad del municipio de Caloto denunció que desde las 4 de la tarde hasta horas de la noche de este jueves, en la parte baja de la vereda El Pedregal, zona protegida con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, miembros del Ejército Nacional se enfrentaron a un grupo armado al margen de la ley, quedando en medio del fuego cruzado cerca de 20 familias, la mayoría mujeres y niños.



Michel Francois Romoleroux

Para El Tiempo

Popayán