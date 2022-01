Tras el atentado terrorista que vivió la ciudad de Cali en horas de la noche de este viernes, en el que miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) fueron atacados con un artefacto explosivo, el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Soler, dio detalles del artefacto que pudo estar detrás del ataque y afirmó que algunos de los uniformados lesionados presentan contusiones o raspones.



El suceso se presentó a las 9:55 p. m. de la noche, exactamente a un kilómetro del sector conocido como Puerto Rellena o Puerto Resistencia.

Un camión que transportaba 15 uniformados del Esmad fue atacado por un artefacto explosivo dejando, según el director de la Policía, el general Jorge Luis Vargas, un saldo de 13 policías heridos.

Nuevos detalles del suceso

Carlos Soler afirmó que se habría tratado de un explosivo activado por telemando, que fue accionado por una persona que debía encontrarse a menos de 100 o 150 metros del lugar.



“Las autoridades están evaluando un telemando. Es un explosivo que es activado por telemando, por control remoto, que se coloca sobre un punto, sobre una alcantarilla, y se activa por alguien que está con capacidad visual a menos de 100 o 150 metros”, dijo.



“Fue activado desde la parte alta del terraplén”, agregó.



Según el funcionario de la Secretaría de Seguridad, el explosivo impactó el costado derecho del vehículo, afectando a más de diez uniformados que se encontraban en los puntos de relevo.



“El explosivo no estaba dentro del vehículo. Todas las esquirlas vienen de afuera hacia adentro. Impactó en el lateral derecho y afectó a los 15 policías”, dijo.

Visitamos a estos valerosos policías verificando su estado de salud, los acompañamos a ellos y sus familias en este momento. Todas nuestras capacidades con un equipo especial de @DIJINPolicia para adelantar la investigación de este atentado terrorista. pic.twitter.com/8Yba2qXcwf — General Jorge Luis Vargas Valencia (@DirectorPolicia) January 8, 2022

Respecto a los heridos, aseguró que se encuentran estables, recibiendo atención en los centros de salud de la ciudad.



Los heridos de gravedad permanecen en cuidados intermedios e intensivos, mientras que los demás afectados presentan heridas menores como contusiones, raspones o afectaciones en los oídos por cuenta de la explosión.



“Ya se encuentran en las clínicas, estables. Hay dos personas que están en cuidados intermedios y uno en cuidados intensivos y los otros tienen contusiones, raspones o algunos temas en los oídos”, precisó.



Un menor de edad que se encontraba a menos de 100 metros del lugar de los hechos también presenta aturdimiento, pero ninguna herida de consideración.



Algunas familias de la zona reportaron alteraciones nerviosas por el suceso, pero afortunadamente ningún vecino del sector resultó lesionado.



#ATENCIÓN | Desde @AlcaldiaDeCali ofrecemos hasta $70 millones de recompensa por información que permita capturar y judicializar a los responsables del ataque terrorista a uniformados del #ESMAD de nuestra @PoliciaCali en inmediaciones del sector de #VillaDelSur@JorgeIvanOspina pic.twitter.com/5ZBtbNS8ED — Seguridad y Justicia (@SeguridadCali) January 8, 2022

Según Soler, no había ninguna alerta de terrorismo en ese sector. Sin embargo, ya se adelantan los allanamientos y las respectivas investigaciones para judicializar a los responsables.



“Ofrecemos una recompensa de entre 70 y 100 millones de pesos para individualizar, identificar y llevar ante los jueces de la república para juzgar a los terroristas que hicieron esto. No vamos a permitir que en la ciudad de Santiago de Cali se adelanten acciones terroristas de ninguna índole”, enfatizó.



El secretario también aseguró que el hecho no tiene relación con grupos de protesta, pues se trata únicamente de grupos terroristas que quieren atacar a la fuerza pública mientras esta cumple su labor de proteger a la ciudadanía.



Respecto a las acciones tras el atentado, Soler anunció que ya se adelantan allanamientos y ya hay trabajo de la Dijin y de otras instituciones. Además, la tercera brigada del Ejército protege las entradas de la ciudad para dar tranquilidad a los habitantes de Cali.



“Ya hay un apoyo de la tercera brigada del Ejército sobre la ciudad de Santiago de Cali con grupos antiexplosivos en las principales entradas para darle tranquilidad a la comunidad. Ya hay un barrido de cinco cuadras, no hay explosivos en el sector”, contó.



Por último, anunció que la Secretaría de Gobierno de la ciudad trabaja en atender y reparar los daños causados a las viviendas aledañas al sitio en que ocurrió el ataque.



Estas fueron las declaraciones del secretario de Seguridad de Cali tras lo ocurrido.

