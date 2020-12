¿Mijo tú me vas a matar? Le preguntó lideresa a sicario que le disparó

Una reconocida líderesa comunitaria del barrio Villa San Marcos fue atacada en un comedor comunitario por un hombre, que tras forcejear con ella accionó su arma y le ocasionó una herida en el cuello. Su esposo clama por protección ante las autoridades.

Silvia Helen Rodríguez, conocida por su trabajo social en el barrio Villa San Marcos, fue sorprendida por un sicario, quien atentó contra ella al dispararle en el cuello. Al parecer, el impacto no afectó órganos vitales y se recupera en una clínica de la ciudad donde se encuentra bajo observación médica.



Las autoridades investigan el hecho y si el mismo tiene relación directa con su actividad comunitaria en el barrio caleño.



Ever Adolfo Ramos, esposo de Silvia, relata que los hechos sucedieron al mediodía de ayer, en un comedor comunitario que ella lidera, que hace parte del convenio de la Arquidiócesis y la Alcaldía de Cali.



“Llega un joven a solicitarle almuerzo, ella le dice que ya se acabaron, él le pregunta por la cercanía de una panadería, ella lo referencia y le indica donde queda. En esos momentos mi esposa sale del comedor, toma el pasaje por la calle y el hombre va al lado de ella y le vuelve a preguntar por la panadería así que ella vuelve y le indica", relata el esposo de la víctima.

Ella observa cuando el individuo se mete la mano a la pretina y saca un arma, entonces ella le dice '¿mijo, tú me vas a matar?'

Y agrega: "Ella observa cuando el individuo se mete la mano a la pretina y saca un arma, entonces ella le dice ‘¿mijo, tú me vas a matar?’, el tipo estaba asustado al parecer, y le dijo ‘sí, vengo a matarla’. Ella forcejeó con él le manoteó, y el arma tomó otro rumbo y la accionó y el disparo tomó otro camino”.



Como resultado de esta acción, el impacto ingresó por el lado derecho de la vena aorta sin comprometerla aparentemente, como lo relató Ramos.



“Somos muy devotos de mi padre Jesús de Nazaret, patrono de las comunidades negras de Tumaco”, agregó.



Sobre el atentado, el esposo de Silvia Helen Rodríguez asegura que ella no le había manifestado amenazas en su contra relacionadas con su actividad social.



“Ella es una persona que lidera procesos sociales a través de una fundación que tiene. Hay un proyecto que se está trabajando para mujeres afrodescendientes, un plan semilla…”, dice Ever Adolfo.



CALI

