Así queda el toque de queda en Cali: de 11 p. m. a 5 a. m.

El alcalde Jorge Iván Ospina y el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Alberto Rojas, lo dijeron y lo advirtieron: el toque queda seguirá desde este 16 de diciembre, al igual que la ley seca con más restricciones, si la ciudadanía seguía comportándose, como lo ha hecho desde que se levantó la cuarentena en septiembre.

La gobernadora Clara Luz Roldán también se suma al toque de queda en Valle, pero del 17 al 27 de diciembre, entre las 11 p. m. y las 5 a. m. Es el mismo horario de Cali, en el toque de queda, pero en la ciudad irá hasta el 23 de diciembre.

Cali tiene el mismo horario del toque de queda en el resto del Valle del Cauca, pero en su capital irá hasta el 23 de diciembre

“Esta es una medida inicial, pero puede extenderse nuevamente”, dijo la mandataria, quien señaló que hay 25 niños en unidades de cuidados intensivos por covid.



Además, vuelve el pico y cédula, a partir de este 16 de diciembre.



Aunque se estaba analizando con la Dimayor, si personas ingresarían al estadio Pascual Guerrero, donde este domingo, el América se enfrentará al Santa Fe, en la final de la Liga Bet Play, el alcalde lo afirmó: no entrará público, porque la ciudad está en una fase de supercontagios.



“Soy América de Cali total y me encantaría ver a la ‘Mecha’ contra Santa Fe, pero me es imposible acceder a tener público en el Pascual. Atravesamos momentos realmente difíciles con la pandemia y 10.000 personas en el estadio durante tanto tiempo es complicado”, dijo Ospina.



Alrededor del estadio habrá cordón de seguridad.



Rojas sostuvo que sigue una elevada ocupación de las camas de UCI (70 % de las del Valle con pacientes confirmados y probables de covid) y una acelerada tasa de transmisión.



Así mismo, se prohíbe el ingreso al centro de Cali de personas sin tapabocas.:

En el Túnel Mundialista se reforzarán controles, este domingo por el partido entre América y Santa Fe.



Con esta medida se busca evitar que se repitan multitudinarias caravanas que hubo el domingo pasado.



Al tiempo habrá controles debajo de puentes vehiculares, como el de los Mil Días

y en la autopista Sur.



