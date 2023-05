Profesores de Juan Diego han estado buscándolo en su humilde vivienda de Potrero Grande, aquel barrio en todo el borde del oriente de Cali.



Es allí donde pulula la pobreza y muchos de los chicos en chanclas sueñan con ser futbolistas, mientras dan puntapiés a un desgastado balón en una cancha descubierta.

Lo han buscado en los últimos dos años porque no tenía un teléfono celular, como otros compañeros que podían compartir tareas o preguntar a sus maestros cuando tenían alguna duda.



Juan Diego, hoy de 16 años, era un estudiante de secundaria en el colegio de Potrero Grande, uno de los sectores más vulnerables de la capital del Valle.



El adolescente tuvo bajo rendimiento desde que se inició la pandemia. Desde aquel 2020, profesores solían visitar su casa de ladrillo sin empañetar.



Pero, desde que volvió la presencialidad a las aulas hace dos años, los docentes han ido a buscarlo porque no regresó. Conocieron que su padre y él se habían ido del vecindario de la comuna 21. Allí, la comunidad comentó que el menor buscaba ayudar a su papá en oficios de carpintero o en lo que saliera para sobrevivir cada día.



Este es apenas un caso de los que se registran por deserción escolar en Cali.



De acuerdo con un informe de percepción ciudadana y calidad de vida de ‘Cali Cómo Vamos’, en todos los niveles educativos, la tasa de deserción escolar en Cali intra-anual aumentó por segundo año consecutivo.

Gráfico de 'Cali 'Como Vamos'. Foto: Infografía de EL TIEMPO

Inclusive, superó la tasa registrada previo a la pandemia (2019). La mayor tasa de deserción se observa en la educación secundaria (7,5 por ciento) y la más baja en la educación media (4,7 por ciento).



Según el director de ‘Cali Cómo Vamos’, el docente Marvin Mendoza, el 2022, de la educación inicial, preescolar, básica y media en la ciudad no puede encasillarse como un año negativo o positivo, ya que se reportaron resultados favorables en algunos indicadores, pero se mantienen o presentan nuevos retos en otros.



“Este escenario desigual se puede ver reflejado al analizar la matrícula y las coberturas educativas de forma desagregada por nivel educativo, mientras los primeros niveles (prejardín, jardín y transición) reportaron mejoras en estos indicadores, incluso siendo superiores en algunos casos a lo registrado previo a pandemia; los niveles superiores (primaria, secundaria y media) ven una disminución de la matrícula, las coberturas e incluso mayores porcentajes de deserción intra-anual”, explicó el docente.

Gráfico de 'Cali 'Como Vamos'. Foto: Infografía de EL TIEMPO

Conforme con balances y tomando en cuenta proyecciones con información del Dane, la población en edad escolar, es decir, la que va de 5 a 16 años, alcanza como mínimo 347.230 niños, niñas y adolescentes, tanto en colegios públicos como en privados. En 2020, la matrícula fue de 362.941.



En ‘Cali Cómo Vamos’ han venido señalando una reducción en la matrícula de primaria y bachillerato en los dos últimos años.

Gráfico de 'Cali 'Como Vamos'. Foto: Infografía de EL TIEMPO

Según el documento, la matrícula del 2022 en la educación inicial, preescolar, básica y media de Cali fue de 5.192 estudiantes menos que en 2021 (-1,5 por ciento).



El informe también señala que hubo más hombres que mujeres en educación inicial, preescolar, básica y media en Cali en 2022; 174.523 hombres y 172.707 mujeres estuvieron matriculados, en ambos casos con cifras inferiores a los anteriores años 2020 y 2021.



“Por niveles educativos, en 2022, solo se incrementó la matrícula en prejardín y Jardín (+47,7 por ciento) y en transición (+12,3 por ciento). El aumento de matrícula en estos niveles se evidencia en la educación oficial, contratada y privada”, dice el informe. Se destaca que la matrícula en educación secundaria reportó la mayor reducción (6,8 por ciento) en 2022, es decir, cerca de 8.200 estudiantes menos.

Gráfico de 'Cali 'Como Vamos'. Foto: Infografía de EL TIEMPO



De acuerdo con la secretaria de Educación de Cali, las cifras no pueden tomarse por fuera de un contexto como el de la capital del Valle, una ciudad de migrantes que van y vienen, y de quienes son víctimas del desplazamiento y el conflicto armado. Así mismo, en esta dependencia enfatizaron en que no se puede afirmar que los jóvenes que no figuran en el sistema estarían en el aire. Habría estudiantes, cuyas familias han retornado, por ejemplo, a sus sitios de origen o porque se han ido a otras ciudades.

¿77.679 niños y jóvenes por fuera de salones de clase?

Según ‘Cali Cómo Vamos’, uno de cada 5 menores, con edades entre 5 y 16 años, se encontraba fuera del sistema educativo en Cali, “lo que implicaría que 77.679 niños, niñas y adolescentes que deberían estar estudiando no lo hicieron”.



En el informe se resalta que en relación con 2020 y 2021 se incrementó la población por fuera del sistema educativo en 2022.



“Existe una brecha entre la cobertura bruta (73,1 por ciento) y la cobertura neta (56,6 por ciento), que sugiere que una gran cantidad de estudiantes están en extraedad, es decir, estudiantes que cursan un grado o nivel educativo que no corresponde con el que el ministerio de Educación estipula deberían cursar para su edad”.



Y anota: “Muchos jóvenes en Cali dejan sus estudios en secundaria (hasta 9 grado) y no entran a media (10 y 11)”.

Mejores resultados en pruebas Saber 11 en calendarios A y B

Con excepción del puntaje en matemáticas en el calendario B, los estudiantes que presentaron las pruebas Saber 11, de este y del calendario A lograron mejores puntajes entre 2022 frente a los resultados alcanzados en 2021.



A pesar de lo anterior, los estudiantes que pertenecen a colegios privados continúan obteniendo mejores resultados que aquellos que pertenecen a Instituciones Educativas Oficiales o a Colegios de Ampliación de Cobertura, la mayor brecha se tiene en inglés donde el calendario B tuvo un puntaje superior en 15 puntos.



“En comparación con Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla, los estudiantes de calendario A en Cali obtuvieron un menor puntaje promedio en las Pruebas Saber 11 en todas las áreas evaluadas en 2022”, se lee en el documento de ‘Cali Cómo Vamos’. +



También señala que “los estudiantes de Cali de colegios pertenecientes al calendario B obtuvieron un mejor puntaje promedio que aquellos de este calendario en Bogotá, Medellín y Bucaramanga en las áreas del conocimiento de lectura crítica, matemáticas y ciencias naturales (en el caso de inglés, fue superior solo a Medellín y Bucaramanga).

¿Están satisfechos?



De acuerdo con ‘Cali Cómo Vamos’, en los hogares con niños y niñas, con edades entre 5 y 17 años, en colegios privados, la satisfacción con la educación es mayor que en aquellos de estudiantes en instituciones educativas oficiales. Es así que 57 de cada 100 caleños, cuyos alumnos asisten a colegios públicos, estaban satisfechos, mientras que en el caso de aquellos que iban a colegios privados, la satisfacción se registró en 82 de cada 100 caleños.



