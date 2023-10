La alcaldesa de Tumaco, María Emilsen Angulo, dijo que siente vergüenza por el brutal ataque que el cantante cubano Tirso Duarte sufrió en una calle de esa localidad de Nariño en la madrugada del viernes.



Aseguró que ya hay una persona capturada dentro de la investigación por este asesinato. Un segundo hombre también sería responsable del ataque.



El artista murió por graves heridas causadas por arma cortante y objeto contundente, al parecer en una riña. Tenía heridas en el tórax y especialmente, en la cabeza.

Muy triste y afligida la funcionaria aseguró: “Quiero decirles al país y al mundo que ofrecemos disculpas en nombre de todo el pueblo tumaqueño porque parece de verdad algo extraño que quizás uno de los pueblos de este país que más amó a Tirso Duarte, sea precisamente el lugar donde asesinan al artista”.

El cantante Tirso Duarte. Foto: Archivo particular



“El pueblo de Tumaco ama, amó y amará a Tirso, es lamentable que eso haya ocurrido en nuestro distrito”, dijo y luego agregó: “Aquí estamos los seguidores de Tirso, aquí estamos los que hemos bailado, nos hemos alegrado, hemos compartido momentos muy agradables de nuestra vida con su música”.



“Nos duele mucho, muchísimo que haya sido en nuestro municipio, queremos mandar ese mensaje a todo el mundo que se identifica y que hoy llora la muerte de Tirso”, declaró.



Además reconoció: “Me avergüenza también, hay que decirlo, se siente, pero finalmente Tumaco amará siempre a Tirso”.



Sin embargo, sobre que la responsabilidad que deberá asumir una o más personas ante la justicia que estuvieron implicadas en la muerte del personaje de la música salsa, “no puede estigmatizar a todo el pueblo tumaqueño”.



“Tumaco es un municipio donde hay cosas maravillosas, su gente es gente de paz, su gente es gente trabajadora, es gente buena”, recalcó a la hora de defender a los habitantes del puerto nariñense.

Tirso Duarte con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Foto: Cuenta de Instagram de Tirso Duarte

Sobre los avances que hace la justicia en ese municipio de la costa Pacífica, con el fin de esclarecer el lamentable hecho y dar con el paradero de los responsables, la alcaldesa dijo: “Hay una persona que desde ayer ya está dando sus declaraciones ante el CTI de la Fiscalía.

Sobre el particular sostuvo que se trata de un hombre “quien manifiesta de entrada que tuvo una especie de riña con Tirso, por una situación que se presentó en un bar donde estaban compartiendo”.



Comentó que la esposa del artista se encuentra en Europa, mientras que sobre los pasos que darán en las próximas horas sus allegados dijo: “Tirso será trasladado hasta la ciudad de Cali donde se le rendirán los homenajes y seguramente se dará todo el proceso de su sepultura”.



“Desde la administración municipal vamos a estar y hemos estado muy pendientes de todo, dispuestos a acompañar y apoyar logística y económicamente en lo que corresponda a todos estos trámites”, sostuvo.



Dijo que en la tarde de este 30 de septiembre, en Tumaco, se programó un consejo de seguridad, con el fin de tomar algunas decisiones de carácter judicial con las entidades correspondientes.

El cantante estaba radicado en Cali desde hace más de una década. Foto: Instagram: Tirso Duarte

Angulo también hizo referencia a una anécdota personal que tuvo con el cantante Tirso Duarte.



Contó que en diciembre pasado había conocido al artista porque había sido contratado para que se presentara, con motivo de las fiestas tradicionales de Tumaco.



“Mi impresión cuando lo vi por primera vez, fue que realmente era un artista completo, me impactó mucho esa fuerza y esa conexión que lograba tener con el público”, anotó.



Comentó que ese mismo día les había pedido a quienes hacían parte de su equipo sostener una conversación con el artista, “Tirso amablemente fue hasta mi casa y le pedí que me ayudara a hacer mi sueño una realidad, yo quería que Tumaco tuviera una canción de boca del gran maestro salsero cubano, le pedí el favor que compusiera una canción para Tumaco”.

El cantante en la plaza de Cayzedo, de Cali. Foto: YouTube: Tirso Duarte

A su solicitud, la respuesta de Tirso Duarte en ese momento no la dudo un solo instante.



“Tirso me dijo, alcaldesa cuente con esa canción, Tirso no cobró por la canción”, pero le había expresado que su única petición era que fuera contratado para presentarse en el tradicional Carnaval del Fuego que cada año se celebra en Tumaco.



Y fue en ese evento realizado en junio pasado cuando efectivamente se presentó ante los asistentes al estadio “Domingo Tumaco Gonzáles” y cantó muy emocionado su canción “Pa Tumaco”, en la que en una de sus partes dice “Emilsen allí está tu canción”.



“Allí, pudimos ver a ese gran artista cumplir su sueño, él quería presentarse en un carnaval de Tumaco”, recalcó y precisó que ese fue un gran espectáculo musical, el cual tuvo una gran concurrencia del pueblo tumaqueño que no se cansó de aplaudirlo y ovacionarlo.



