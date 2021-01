Atención Cali: toque de queda a las 8 p.m. y rotación de pico y placa

El alcalde Jorge Iván Ospina dijo que el toque de queda será desde la 8:00 de la noche a 5:00 de la madrugada. Y se estudia cómo se aplicará la medida durante el fin de semana en la mira de reducir los índices de contagios y ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).



El secretario de Movilidad, William Vallejo, dijo que desde este lunes entró en vigencia la tradicional rotación con el último dígito en placas de los carros particulares.

( Le puede interesar: En exclusivo sector de Cali desactivaron fiesta en pleno confinamiento )



El lunes se abrió con los carros particulares cuyas placas terminan en 1 y 2.



Para el martes serán 3 y 4; siguen 5 y 6 para el miércoles, 7 y 8 para jueves, 9 y 0 para viernes. Vallejo dijo que ese orden en la restricción se mantendrá durante el presente semestre.

La Secretaría tiene habilitada, de nuevo, la posibilidad de pagar una tasa para circular sin restricciones de pico y placa por la ciudad durante el periodo que el dueño del automotor particular requiera.



( Le puede interesar: 'No quiero que me llegue partida de defunción en la cárcel de China' )



El pico y cédula se mantendrá por pares e impares. El martes les corresponde a los pares (2, 4, 6, 8 y 0), el miércoles a los impares ((1, 3, 5, 7 y 9), el jueves será de los pares, el viernes de los impares, y así consecutivamente.

La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, ante la crítica situación por la pandemia y por una circular del Gobierno Nacional, dispuso que en 40 municipios, excepto los Distritos de Cali y Buenaventura, hasta el 20 de enero se aplicará el toque de queda entre las 8:00 de la noche y las 5:00 de la mañana del día siguiente.