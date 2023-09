Hace pocos minutos se reportó una fuerte explosión en zona rural de Jamundí que hasta el momento deja cinco personas heridas.



De manera preliminar se conoce que se trata de un carro bomba que habría sido detonado en la estación de Policía de Potrerito, zona rural del municipio del sur del Valle del Cauca.



No se ha determinado si hay personas fallecidas. Los heridos fueron trasladados al Hospital Piloto, del municipio del sur del Valle del Cauca.



La información fue confirmada por parte del alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, quien pidió “mantener la calma y denunciar cualquier situación sospechosa".

Atentado en Jamundí Foto: Captura de video

“Jamundeños y especialmente habitantes de Potrerito. Estamos activados con toda la fuerza pública, tanto ejército como policía para atender la situación. Lo más importante siempre es la vida de la gente y estamos validando si tuvimos afectados. Les pedimos mantener la calma y denunciar cualquier situación sospechosa”.



Y agregó: “Las autoridades trasladan al Hospital Piloto, ubicado en zona urbana de Jamundí, las personas que resultaron heridas de la explosión en Potrerito”.

Por su parte, el presidente de la República, Gustavo Petro, comentó en X (antes Twitter) rechazó el atentado y pidió a las autoridades apoyar el municipio: "Repudiable atentado en Jamundí, Valle. Seguimos afectando las economías ilegales y la reacción son hechos de violencia. No cederemos. La Fuerza Pública debe copar militarmente el territorio y como gobierno llegaremos de manera integral a estas poblaciones".



Entre tanto, desde el Ministerio de Defensa indicaron que la Fuerza Pública acordonó la zona donde se presentó la explosión del carro bomba, que hasta el momento deja cinco personas heridas y daños materiales en viviendas aledañas y algunos vehículos.

Agrega que la estación fue afectada en su estructura, y que por el momento no hay uniformados lesionados.



Ante esta situación, el alcalde Ramírez reiteró la necesidad de que el mandatario de los colombianos haga presencia en el municipio.



"Presidente. Reiterarle el llamado a que venga Jamundí. Nosotros hemos volcado toda la capacidad institucional para ofrecer en los territorios oportunidades para la gente. No es posible que Jamundí siga quedando por fuera de las estrategias de paz. Somos geográficamente estratégicos porque somos el municipio que conecta a Nariño y Cauca para ir al pacífico", expresó la primera autoridad del municipio vallecaucano.



Considera que: "Merecemos atención para resolver de fondo esta situación. No podemos perder más vidas en esta guerra que la gente no merece. No podemos esperar más. Presidente lo necesitamos en Jamundí".

Balance preliminar del atentado con carro bomba en Jamundí

El alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, publicó en redes un balance preliminar de lo que hasta el momento ha dejado el ataque con carro bomba en la estación de Policía del corregimiento de Potrerito, en Jamundí.



"Por fortuna ninguna pérdida de vida. Diez lesionados, uno de ellos de gravedad. Dos carros particulares destruidos, cinco viviendas destruidas. Los heridos están siendo atendidos en el Hospital Piloto del municipio. Seguimos atendiendo la situación".



Este atentado ocurre precisamente cuando tan solo ayer, en Jamundí se presentó una marcha de allegados y profesores, para protestar por la muerte de la docente Luz Stella Balanta, oriunda del municipio vallecaucano, y quien fue una de las dos víctimas que fallecieron por la explosión del carro bomba en Timba, Cauca, cuando se desplazaba en motocicleta a dictar clases.





Noticia en desarrollo...