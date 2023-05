Este jueves 18 de mayo, habitantes en el norte del Valle del Cauca informaron sobre un grave accidente de tránsito.



De acuerdo con informaciones del Cuerpo de Bomberos de El Cairo, un campero de servicio público interveredal con estudiantes habría perdido el control y se habría salido de la carretera, a la altura de la vereda Miraflores en este municipio.



El campero, el transporte que usa la comunidad, había salido de la zona de Bellavista.



El vehículo se habría quedado sin frenos y cayó a una quebrada. Hasta ahora hay nueve heridos, entre ellos, ocho menores.



La novena persona herida es el conductor.



Fueron llevados al hospital Santa Catalina, en El Cairo. Los demás estudiantes están ilesos.



El vehículo transportaba a más menores, es decir, se movilizaba más de una decena de alumnos a sus clases en esta zona del norte vallecaucano.



Según las versiones que las autoridades indagan hasta ahora no hay muertos, por fortuna.



El accidente ocurrió a eso de las 6:00 a. m. pasadas.



Luego de que moradores en esta área rural del Valle alertaron sobre el accidente, el Cuerpo de Bomberos de El Cairo atendió la emergencia. Recibieron el llamado a las 6:05 a. m.



El capitán de los Bomberos Albeiro Marín informó que el campero estaba transitando por la carretera y al tomar una curva, el conductor no pudo frenar terminando en una quebrada.



"Al parecer, se calentó el freno y no pudo frenar", dijo el bombero, al indicar que los alumnos se dirigían a la cabecera municipal.



