Los próximos jueves 22 de septiembre y martes 22 de noviembre se limitará la circulación de vehículos particulares para reducir las emisiones de dióxido de carbono en Cali.



Los buses del Masivo Integrado de Occidente (MÍO) y los taxis se desplazarán sin restricciones.



En el decreto de Día sin carro y sin moto “se prohíbe la circulación de vehículos automotores de servicio particular, motocicletas, vehículos de servicio oficial, camiones y tractocamiones de servicio público y particular, dentro del perímetro urbano del municipio de Santiago de Cali”.



Estos vehículos no podrán circular entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m.



Hay exención para los vehículos y motocicletas propulsados por motores eléctricos o híbridos.



Al considerar los derechos fundamentales al trabajo y al mínimo vital se eximirá a los vehículos y motocicletas vinculadas al transporte de mensajería y a establecimientos de comercio que ofrecen servicios a domicilio.



“Es menester establecer la exención a la restricción para los vehículos y motocicletas propulsados por motores eléctricos o híbridos, que considerando los derechos fundamentales al trabajo y el mínimo vital se exceptuarán de la restricción a la circulación, a los vehículos y motocicletas vinculadas al transporte de mensajería y a establecimientos de comercio que ofrecen servicios a domicilio”, dice el Decreto.



Es importante tener en cuenta que algunos automotores no tendrán que regirse por esta medida, así:



- Vehículos que conforman la caravana presidencial y las de funcionarios de alto nivel ejecutivo nacional, el vehículo oficial asignado al Gobernador del Valle del Cauca, el Alcalde de Santiago de Cali, los Embajadores y los Cónsules, cuyos países tengan tratados de derecho internacional vigentes con Colombia.



- Vehículos adscritos al Ministerio de Defensa Nacional y a la Fuerza Pública en los términos del artículo 216 de la Constitución Política, vehículos operativos de Migración Colombia e Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), cuyos vehículos sean destinados al traslado de procesados, debidamente identificados.



- Vehículos de propiedad de cuerpo de bomberos, Defensa Civil colombiana y Cruz Roja, destinados únicamente a rescates y manejo de desastres, vehículos de Gestión del Riesgo y vehículos operativos del Departamento Administrativo del Medio Ambiente (Dagma).

