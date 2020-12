'Quienes celebraron en multitudes deberían entrar en cuarentena'

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, al igual que en las secretarías de Salud de la ciudad y del Valle del Cauca piden a la ciudadanía que celebró el bicampeonato de América que se aislen para evitar posibles casos de coronavirus.

La petición, como lo señaló el mandatario, se debe a que en esta celebración no hubo distanciamiento y aunque algunas personas usaron el tapabocas no fue suficiente para prevenir nuevos contagios. Todo, por la ausencia de más protocolos de bioseguridad.



El alcalde Ospina se dirigió, sobre todo, a los jóvenes para que se aíslen, se cuiden y a sus familiares, en especial, quienes tienen otras enfermedades, como hipertensión o son obesos, y a los adultos mayores.



Hubo otros ciudadanos que no usaron el tapabocas y se aglomeraron, pese a las recomendaciones que la Alcaldía de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca hicieron sobre los riesgos de padecer covid-19 y de la misma mortalidad.

No bastaron las medidas de alerta roja que estarán vigentes hasta el 4 de enero ni que en Cali se adelantó el horario de la ley seca y del toque de queda.



En la capital vallecaucana, ambas medidas arrancaron a las 9 p. m.



En 40 de los 42 municipios del Valle del Cauca, sin contar tampoco con Buenaventura, el toque de queda rigió, a partir de las 8 p. m.



