Alerta en Cali: Ocupación de camas UCI alcanzó el 90 por ciento

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijo que no se ha determinado un confinamiento durante el siguiente fin de semana, pero se debe continuar con las medidas restrictivas vigentes para frenar el covid-19.



"La ciudad empieza a incorporarse a un tercer pico. Identificamos un espacio que nos da las métricas médicas para no decretar cuarentena. Sin embargo, no la descartamos. Lo estaremos evaluando cada seis horas. Les agradecemos a las mayorías que cumplen con uso del tapabocas y no participan en eventos donde hay riesgo. Los invito a todos para evitar más contagios", advirtió.



La secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres Agredo, señaló que la ciudad tuvo el martes, de nuevo, un reporte de 700 casos nuevos de contagio. El número efectivo de reproducción RT está en 1,2; es decir, que por cada 10 casos de covid-19 se contagian 12 más".



Hay un aumento de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), al pasar de 405 a 421 pacientes. Se llega a un 49 por ciento de carga por covid-19. Y se llega a una ocupación del 90 por ciento en UCI", precisó la médica.

Torres anotó que con estos datos se ha decidido activar todas las tareas de salud pública. En estrategias se dispone de puntos de toma de muestras. "Invitamos a quienes tienen algún síntoma respiratorio a que tomen sus medidas de aislamiento y consulten para determinar su situación médica. También, identificar a los adultos de 50 años que podrían pasar a una ruta de atención y seguimiento", dijo.

La doctora Torres dijo que en acuerdo con el Alcalde se activó vigilancia en línea en tiempo real, datos con los cuales se toman decisiones tanto por contagios como por muertes.

No tendremos cuarentena este fin de semana, pero debemos continuar con las medidas restrictivas vigentes.



Fueron dispuestas más camas de UCI, al pasar de 850 a 859. Mientras que en la baja y mediana complejidad en salud se abre espacio a sintomáticos respiratorios, para apoyar el desescalonamiento si se llega a requerir.

