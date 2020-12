Atención Cali: No a novenas multitudinarias ni en condominios 

“Estamos analizando las estadísticas y las respuestas de la comunidad en cuanto a su comportamiento de prevención frente a covid-19, porque ahora las familias y vecinos deben ser conscientes de que un acto tradicional y esencial como una novena de aguinaldos puede detonar un contagio y traer muerte a sus familias y barrios".

Con estas palabras, el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Rojas, reiteró la orden del alcalde Jorge Iván Ospina de no a las novenas mutitudinarias, así como tampoco a las novenas en los conjuntos residenciales. Tampoco en reuniones de trabajo o de sindicalistas.



"Están prohibidas reuniones sociales y visitas a lugares concurridos". Hasta bingos bailables también están prohibidos.



Es por eso que tampoco se permitirán programas y conciertos de la Feria que sean presenciales. Todo es virtual, así haya polémica.



La consigna es prevenir más muertes en Cali y más contagios por el coronavirus ya que deja 120.087 enfermos en todo el departamento, según el Ministerio de Salud (cifra hasta este 14 de diciembre.



En Cali, la cifra de enfermos ya alcanzó los 84.304 pacientes y el 90 % de las camas de unidades de cuidados intensivos (UCI).



De allí que se mantenga la alerta naranja en Cali y que hasta la misma secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Crstina Lesmes, sugirió que las novenas o reuniones en las casas se hagan, pero con un aforo de más de seis personas, porque eso aumenta las posibilidades de más contagios, por ser un escenario donde en sus hogares no se usa el tapabocas.



“No se trata de ser un Estado paternalista o de represión que le dice qué hacer a los ciudadanos, queremos sobre todo trabajar desde las comunidades, que entiendan cuáles son sus responsabilidades en el autocuidado y la prevención de contagio para sus familias”, dijo el secretario Rojas, en una actividad con personas que asumieron el compromiso de la Alcaldía de ser 'Guardianes de vida', uno de los lemas de esta Administración. .



El secretario advirtió que, este es un fin de año atípico que exige la responsabilidad de todos y no solo de la Policía.



“Son situaciones complejas de manejar y que dependen mucho de la autoridad y el amor que hay dentro de las familias”, dijo el funcionario.



Aunque el toque de queda y ley seca se implementaron hasta el 16 de diciembre, lo que dictaminará que se pueda llegar de nuevo a una cuarentena o restricciones de pico y cédula es la ocupación de las camas de cuidados intensivos del sistema hospitalario.



Por eso dijo que existe mucho temor sobre las dinámicas familiares en esta temporada de fin de año.



“Colectivamente necesitamos comprometernos a hacer un cierre de año más tranquilo, porque además se viene 2021 con mucho más por hacer en términos de reactivación económica, debemos defender entre todos la protección de la vida”, dijo Rojas.



