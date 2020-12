Alcalde de Cali dice que no se hallarán irregularidades en contratos

El 2020 fue un año de desafíos para Cali. Fue una carrera contra el tiempo y el coronavirus que sigue avanzando a un paso tan acelerado que las unidades de cuidados intensivos (UCI) están casi colapsadas.

Fue un reto por la vida, como lo ha venido recalcando el alcalde Jorge Iván Ospina, desde el inicio de la pandemia para que la comunidad tome conciencia de no hacer fiestas, por ejemplo, sobre todo, ahora, luego de la víctoria del América con su bicampeonato de la Liga BetPlay 2020, alcanzando su estrella 15.



El mandatario habló con EL TIEMPO del coronavirus, de si habrá cuarentena o no, así como de obras cuestionadas, entre ellas, en el estadio Pascual Guerrero, además de la Feria que ha tenido críticas por la inversión de 11.000 millones de pesos en eventos virtuales.



No obstante, el mandatario salió al paso y reiteró que la Feria beneficiará al sector cultural que no ha tenido reactivación económica por causa de la pandemia. Expresó que es necesario vivirla, pero con prevención y con la bioseguridad de los hogares.

¿El toque de queda, la ley seca y pico y cédula se mantienen hasta enero?

Van a seguir hasta la primera semana de enero, dado que nos encontramos en un segundo brote con una velocidad de contagio que supera el 1,13, con un mayor número de contagiados por día -más de 500 casos en promedio- y con 16 fallecidos en promedio por día.

¿Cómo explicaría el motivo de estas decisiones?

Lo más importante es que dados que por los eventos del día sin IVA, el día de las Velitas y de las actividades comerciales de diciembre se ha expuesto a una mayor cantidad de ciudadanos y tenemos una mayor ocupación de UCI en un 91 por ciento.



Todo esto es la evidencia científica que nos orienta a: uno, tener un pico y cédula para ir al comercio, pares y nones, solicitándoles a las familias que solo vaya una persona a adelantar las compras. Dos, se prohíben todas las actividades de conmemoración, como lo fueron las novenas navideñas y ahora, las fiestas de fin de año, reiterando que están prohibidas, además, las fiestas de sindicatos para prevenir las posibilidades de contagio. A partir de la 10 de la noche, la ley seca, durante todo este período; el toque de queda, a las 11 de la noche.

Alcalde, de seguir el aumento de contagios, ¿toda Cali podría entrar, de nuevo, en una cuarentena?

La verdad no lo tenemos en la agenda de inmediato, pero si las condiciones de la pandemia así nos lo obligue, pues tendríamos que hacerlo, pero no está dentro de las ideas de la agenda, de inmediato.

A pesar de que estamos en alerta roja...

¿De qué depende que se baje la alerta roja?

De la ocupación de las UCI, de la velocidad de contagios, del número de contagiados por día, inclusive, de la manera cómo debemos neutralizar la nueva cepa que podría llegar a la ciudad.

En ese caso, ¿Cali está preparada para esta cepa?

Debe manejarse una alerta con investigaciones epidemiológicas sobre las personas que hayan llegado de Gran Bretaña o de Inglaterra. Es una alerta por parte de las autoridades en cada una de las ciudades con el Instituto Nacional de Salud. Es una alerta para conocer el estado de las personas contagiadas o si tienen algún tipo de sintomatología.

Alcalde, usted habló de un simulacro para la vacuna

Tenemos que estar muy bien preparados para la vacunación. Este simulacro tiene, como mínimo, tres componentes. El primero, las tareas de caracterización de la población que será vacunada.

¿A quiénes vacunarán primero?

En una primera línea son médicos, enfermeras, personal de salud, del servicio especializado. Segundo, las personas con comorbilidad (dos o más enfermedades), hipertensión, enfermedad pulmonar, obesidad, tabaquismo, entre otras, y tercero, la población adulta mayor.



El segundo componente es cómo controlar las cadenas del frío. Tener el adecuado manejo de esta vacuna.



Tercero, la capacitación del personal de salud sobre cuáles son las técnicas para la aplicación de la vacuna.



Adelantar este simulacro es habilitar el sistema de salud para lo que deberá ser una tarea a desarrollar.



Es un proceso de aprendizaje, tenemos que mirar por partes, por cada punto de vacunación, programa de vacunación. Es algo de aprendizaje y de construcción.

El viernes arrancó la Feria y en el pasado hubo ingresos, como las polémicas graderías con boletería. Este año se descartaron palcos virtuales. Entonces, ¿qué ingresos generará la Feria?

La Feria no va a tener ningún tipo de ingreso, es completamente financiada por el Estado local. No tendrá ingresos, porque no es una Feria de presencialidad.



La Feria virtual tiene objetivos; el primero es movilizar la economía de los agentes culturales, artistas, orquestas, bailarines, productores, productores de multimedia.



Son personas dedicadas a actividades de la cultura y se verán beneficiadas con los eventos de la Feria, organizados por la Alcaldía de Cali. Segundo, llenar de contenidos la agenda ciudadana en tiempos de toque de queda y ley seca.



Queremos que la comunidad tenga una alternativa en sus hogares a partir de estos proyectos.



Tercero, necesitamos que la ciudad aprenda a desarrollar lo que será una constante en el entorno y son estos contenidos multimedia, virtuales para propios y visitantes. Es la única forma de aprender; necesitamos promocionar lo cultural.



Cuarto, necesitamos promocionar la Feria, a través de la oportunidad que brindan las plataformas. Viene siendo transmitida por Señal Colombia, canales regionales, Telepacífico y difundida, a través de redes sociales para el mundo entero.

¿Exactamente, cuánto se va a invertir en la Feria?

Lo mismo de siempre.

Los artistas esperan que gran parte de esos $ 11.000 millones les llegue...

Claro, para los artistas que participarán en la Feria. Tendremos el Día del Pacífico, el Festival de Orquestas ‘El mundo le canta a Cali, Cali le canta al mundo’.

El alcalde Jorge Iván Ospina con el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Foto: Alcaldía de Cali

Sobre el búnker de la Fiscalía viene hablándose desde hace casi una década...

Ese proyecto tiene un interés de la ciudad y del Gobierno Nacional en un proceso licitatorio.



Se construirá en tres años. Es un proyecto para que se construya un edificio que va a tener un área para los fiscales, los que son especializados y con el cual, la Fiscalía participa en la renovación urbana de Cali que es Ciudad Paraíso.



Al lado de este proyecto, Cali construirá el edificio de Cali inteligente. Esperamos analizar condiciones en 2021.

A comienzos del año, usted había dicho que si la Fiscalía no utilizaba el terreno que lo devolviera. Eso ya cambió.

Por supuesto, porque ahora nos encontramos a un fiscal comprometido, que es Francisco Barbosa, con el desarrollo y la construcción del búnker de la Fiscalía más sofisticado de todo el país.

Todo lo pone el Gobierno Nacional.

Claro, todo lo pone el Gobierno Nacional, 1,2 billones de pesos.

En el pasado siempre nos decían sí, ya la Fiscalía va a abrir la licitación y nada. ¿Ahora sí es una realidad?

Estoy completamente convencido.

Alcalde, el tren de cercanías es uno de los proyectos más ambiciosos en transporte, pero los estudios de factibilidad podrían tardar hasta el 2022 y se supone que los trabajos se contratan en el 23. Eso quiere decir que se tendría apenas un año para gestionar el arranque de obra. ¿Si se alcanzará a poner esa primera piedra en 2023?

Estamos empeñados con el Gobierno departamental, el Gobierno Nacional para que pongamos la primera piedra.

Sobre el estadio, hubo cuestionamientos en su primer mandato y ahora con el proyecto empresarial. ¿Qué responde ante ello y se habla de nuevas investigaciones?

Nada que me enorgullezca más que la construcción, la remodelación y la inversión en el estadio Pascual Guerrero.



Es el único estadio que se presta para zonas para escuelas de bailarines de salsa, restaurantes, zonas comerciales.



A futuro, a más tardar, en junio de 2021, el estadio tendrá, además, un complejo comercial con servicios en 44 oficinas que proveerán bienes y servicios a la comunidad.



Con ello, el estadio no solo funcionará en los días de partidos, sino que funcionará como un complejo comercial.

Pero se ha hablado de procesos por el estadio y ahora hay demanda por la Feria...

Por fuera se habla mucho, pero hacemos las cosas con responsabilidad. Jamás encontrarán algún hecho irresponsable.



CAROLINA BOHÓRQUEZ

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CALI