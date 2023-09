Desde hace dos semanas empezaron a llegar más de 200 familias a ocupar el llamado cerro La Antena. Está ubicado entre las montañas de la comuna 18 y del corregimiento La Buitrera, al sur de Cali, en la cuenca del río Meléndez.

La secretaría de Seguridad y Justicia de la ciudad informó que hubo confrontaciones entre los ciudadanos de los cambuches y la Fuerza Pública. Hubo disparos.



El hecho dejó dos heridos, uno de ellos, el comandante de la Policía del barrio Meléndez. El segundo fue un civil.

La Secretaría también informó que hay tres capturados en proceso de judicialización FACEBOOK

TWITTER

La Secretaría también informó que hay tres capturados en proceso de judicialización.



"Se registró un incendio que está siendo atendido y se adelantan quemas controladas con fines de destrucción de los cambuches", dice el reporte.



Se encontraron 200 demarcaciones, la mayoría ya con cambuches armados con guaduas, lonas y carpas.



También se hallaron, según la Secretaría, machetes, navajas, cuchillos y palas.



"Hubo disparos contra la Fuerza Pública", anotaron en la secretaría de Seguridad.



Florinda Perafán dijo que llegó buscando un sitio dónde vivir. "Llegamos hace 25 días. ¿Por qué? Porque el Ejército lo había abandonado. Somos personas humildes, personas que no tenemos que estar en guerra, pero la guerra la han empezado la Policía. Pero no fuimos nosotros los de aquí, fueron en La Buitrera. Aquí no había habido guerra, había habido diálogo", sostuvo la ciudadana.



(Lea también:

Llegamos hace 25 días. ¿Por qué? Porque el Ejército lo había abandonado. Somos personas humildes, personas que no tenemos que estar en guerra, pero la guerra la ha empezado la Policía FACEBOOK

TWITTER

Aseguró que son 270 familias que vivían en la parte baja, es decir, en zona de la comuna 18: "Porque estamos cansados de pagar arriendo, $ 700.000. Tenemos un gobierno injusto, muy injusto. Nuestros hijos van a morir de hambre".



(Además: Carros de alta gama, feminicidios y desaparecidas, alerta desde oriente de Cali)



Anotó que es madre de dos hijos, que se rebusca trabajos, pero los ingresos no son suficientes. "Trabajo no hay la gente que lo busca a un trabajo es de 6 a. m. a 6 p. m. y pagan cagados $ 450.000 y eso no sirve ni para pagar un arriendo".



La señora dijo que ningún político o alguna fundación los envió a ocupar el cerro. "Nadie nos envió por decisión propia vinimos al cerro", recalcó.



En el lugar se estaban levantando cambuches en madera. La Policía Metropolitana intervino, hubo tensión y luego la situación se calmó. A las 9 a. m. de este viernes 15 de septiembre, el panorama estaba controlado, según la secretaría de Seguridad de Cali.



(Lea también: Historia de la condena más alta este año en Cali a 2 hombres por robar cable telefónico)



Los cambuches seguían siendo incinerados en la mañana de este viernes.



En la alcaldía de Cali informaron que no se permitirán asentamientos subnormales en cerros de la ciudad. Se evalúa la situación de las familias.



CALI