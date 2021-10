'No solo hay ataques al MIO de Cali, ahora retienen un bus y hay amenazas'

Los ataques a punta de objetos contundentes, y ahora amenazas y hasta retenciones de buses del Masivo Integrado de Occidente (MIO) se volvieron parte de una crítica situación que se ha venido viviendo en el transcurso del último mes, en Cali.

Pero ahora, un bus fue retenido por un grupo de desconocidos.



Según concesionarios que operan el sistema, a las 5:30 de la mañana de este jueves, alrededor de 30 motociclistas retuvieron el bus MC23027, cuando cubría la ruta A12B en el sector de Polvorines, en el distrito de Aguablanca. Es una zona en el oriente de la capital vallecaucana.



"El vehículo fue inmovilizado durante unos minutos por parte de un grupo de unos 30 motociclistas ilegales", dicen los concesionarios que atribuyeron el hecho a conductores de 'motorratones', un tipo de transporte en la ciudad que la Alcaldía, en sus diversas administraciones, ha calificado como un tipo de desplazamiento ilegal.



"Amenazan al conductor con dañar el bus y le advierten que los buses del sistema masivo no pueden circular por dicho sector. Finalmente, dejan salir al vehículo sin causarle daños o lesionar al conductor", dicen los operadores.



Pero no fue el único hecho del día. A las 7:00 de la mañana, otro bus del MIO que realizaba la ruta A12C por el mismo sector, fue amenazado por 'motorratones'.



"Al notar que el vehículo iba acompañado por agentes de la Sijín de la Policía, los motociclistas despejaron el sector sin atentar contra el bus, pero amedrentando al conductor con indultos y amenazas", anota los concesionarios en una comunicación escrita.



"Agradecemos a la Policía Metropolitana su apoyo en esta delicada situación de orden público que pone en riesgo a usuarios, conductores y vehículos del MIO. Reiteramos nuestro llamado de urgencia al alcalde Jorge Iván Ospina para que garantice la prestación del servicio de transporte público en Cali", concluyen.



En tan solo 11 días hubo tres heridos, dos pasajeros y un conductor, y 18 buses vandalizados y atacados con palos y piedras.



CALI