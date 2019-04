Enfrentamiento en Popayán entre estudiantes y opositores del paro

Los incidentes sucedieron en la mañana y tarde del miércoles. Primero se presentaron ataques a piedra contra la sede del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) en Popayán.



En la tarde se presentó un nuevo hecho violento, esta vez en contra de FundeCima, organización campesina del macizo colombiano.



Pero luego un grupo de estudiantes enfrentó a piedra a quienes cometían esos ataques.



Mientras tanto, la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, y la directora de Planeación, Gloria Alonso, se declararon optimistas al entregar una propuesta a los indígenas, que se pronunciarán en la tarde del jueves.

Según testigos, algunas personas procedieron a lanzar piedras a las instalaciones y bloquear las vías, sin que la Fuerza Pública preste la protección que es debida.



Neis Lame, consejero del Cric, señala que ciertos sectores sociales de Popayán, no quieren a ninguna de las dos corporaciones, debido a que siempre hacen movilizaciones y reclaman derechos. “Más que todo gente de poder o dinero que no conocen ni les interesa conocer las problemáticas del pueblo”, dijo.



Así mismo, dijo que les llegó la información que están contratando a gente

venezolana para que hagan esas agresiones. “Les están pagando por hacer esos daños y eso sí nos tiene preocupados”, anotó.



El dirigente señaló que en ambas partes, solo reportaron algunos vidrios rotos.

Por otra parte, Rubiel Liz vocero del Cric, refiriéndose a los hechos que ocurrieron

este martes, en donde encapuchados intentaron incinerar dos vehículos en

Cajibío, Cauca, negó que los indígenas tuvieran responsabilidad alguna de lo

ocurrido.



“En ese momento no había nadie en ese espacio haciendo manifestaciones, solo

estaba el Esmad, la Policía y el Ejército. La Guardia Indígena está advertida que

no se haga daño, porque la pelea no es contra la población. Eso que ocurrió no lo

hicimos nosotros, y de esa parte estoy seguro”, dijo.



El indígena señaló que hay muchas personas que quieren dañar el proceso y que

con tal de dañar su imagen, se pueden valer de terceros para lograrlo.

“En esta vaina se puede esperar de todo”, anotó.



Mientras tanto, en Mondomo, en Santander de Quilichao, la ministra del Interior, se declaró optimista de un acercamiento con los indígenas al presentar una propuesta. En la tarde del jueves, los indígenas volverán a la mesa con una respuesta.