El dolor lo vive la familia que era dueña de una perrita que esperaba cachorros y a la que mataron de una manera despiadada y brutal a punta de machetazos. La historia ocurrió en Dagua, en el occidente del Valle del Cauca.

Todo empezó por una pelea entre vecinos, el pasado 19 de julio, en el corregimiento Loboguerrero de esta localidad, donde la intolerancia se convirtió en pura maldad.



(Lea también: Impactante video: brutal choque entre ambulancia y ciclista que invadían carril del MIO)



Un hombre le reclamó a su vecina, asegurando que la canina había matado sus gallinas.

Enfurecido y sin mediar palabra cogió un machete y mató a la perrita con sus cachorros en el vientre FACEBOOK

TWITTER

Enfurecido y sin mediar palabra cogió un machete y mató a la perrita con sus cachorros en el vientre.



La perrita falleció por los continuos ataques del agresor.



El caso generó total rechazo e indignación por un acto lleno de maldad y saña, pese a que se habría podido solucionar sin llegar a hechos tan crueles como este.



(Además: El triste adiós al caleño amante de viajes que murió en el mar de Palomino, Guajira)



La denuncia por redes sociales la hizo pública la señora Bladis Solanyi Campo, amante y defensora de los animales.

El día 19 de julio, este ser despreciable mató a machetazos a este ser indefenso que estaba en embarazo FACEBOOK

TWITTER

"El día 19 de julio, este ser despreciable mató a machetazos a este ser indefenso estaba en embarazo. Un ser humano que es capaz de atentar contra la vida de un ser indefenso y en gestación tiene que ser muy malo y es un psicópata, al cual hasta los policías no querían actuar por miedo. Imagínense el psicópata que puede ser este ser despreciable", dijo la denunciante.



(Lea también: Ojo: Detectan hundimiento en la vía entre Buga y Buenaventura)



“La Policía, cuando sucedió el hecho, fue y le dijo a la señora que dejara eso así, que no tomara represalias que porque no se podía hacer nada. Eso fue en horas de la mañana y en la noche cambiaron de turno, entonces volvieron", comentó la señora.



"Estos policías fueron más consientes y dijeron que tocaba poner eso en la Fiscalía, ya el caso fue para la Fiscalía”, dijo la señora Campo.



El agresor no ha sido capturado, en medio de los rechazos de defensores de animales que claman justicia por el animal que esperaba cachorros.



La Policía Ambiental en Cali y en el Valle calcula entre 100 y 150 casos de maltratos de mascotas en la región, cada mes.



CAROLINA BOHÓRQUEZ

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CALI

Lea más información de interés

Para que no ladrara a una perrita le habrían puesto bozal de alambre de púasKarol, la deportista que modela y sueña con tener brazos biónicos