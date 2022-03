Los colectivos de la comunidad Lgbtiq+ pidieron que no quede impune porque es un crimen de odio.



El joven, cuyo sueño era ser artista, habría recibido intimidaciones, pero sus allegados no entienden cómo pudo ser asesinado en forma cruel.



Residentes del barrio Alfonso Bonilla Aragón, en la comuna 14 de Cali, conocían a Sergio Andrés Benítez Cobo como un joven amable y que era apasionado por la música.



Tenía 27 años y quería estudiar inglés. No se conocía que tuviera conflictos, pero algunos de sus allegados tienen indicios sobre que no estaría tranquilo y que sería objeto de intimidaciones, aunque no conocen los motivos.

El martes primero de marzo empezó el sobresalto y asombro por el hallazgo del cadáver del joven en un apartamento, que sería su sitio de domicilio.



El crimen dejó fríos a sus allegados. Apareció atado de pies y manos, con heridas de arma cortante en la espalda y fue degollado.

Presentaba señales que serían de golpes. Dolientes creen que ese crimen debió ser cometido al menos por dos personas. Pero los móviles no han sido aclarados.

Me duele en el alma saber que un amigo murió de esta forma, no merecías tener un final así...las personas buenas no deberían terminar así, te dije cuídate, no todo el que está a tu lado es amigo FACEBOOK

En redes circulan comentarios de rechazo. Lizeth Ibargüen escribió: "No me cabe en la cabeza como una persona tan noble como tú, tan amable y amoroso pueda terminar así, me duele en el alma saber que un amigo murió de esta forma, no merecías tener un final así, eres un ángel y te fuiste siendo un ángel, las personas buenas no deberían terminar así, te dije cuídate, no todo el que está a tu lado es amigo".



Michelly Giron apuntó: Que se haga justicia para Sergio...Eras un joven con mucho talento, cantaba muy bien. Dios te concede paz y luz".



Walther Valbuena le dejó un mensaje: "Sergio, Dios te conceda la paz y el descanso que tu alma necesita ... Vuela alto y que tú recuerdo siempre viva y siempre sea eterno en cada uno de los que tuvimos la fortuna de conocerte".



Mabel Vivanco anotó: "Para las personas que hablan sin conocer a Sergio, él era una gran persona, de buen corazón. No es importante el género en estos momentos, es importante que no quede impune su caso como el de las demás personas, que se haga justicia, fue una vida, un ser humano al que le arrebataron sus sueños, sus proyectos, todo".

