Atacaron a anciano de 100 años en Siloé

En estado delicado se encuentra el Hospital Universitario del Valle (HUV) un hombre de 100 años, quien recibió múltiples heridas con arma blanca, la mayoría de ellas en la cabeza.

La víctima fue identificada como Mario Calambás, natural de Morales Cauca, quien vive en una especie de cambuche en la parte más alta de Siloé, por los lados del sector conocido como La Estrella, en la ladera de Cali.



De acuerdo con sus vecinos, fueron unos menores de edad los que ingresaron hasta su vivienda para robarlo. El anciano guardaba ahí herramientas para faenas agrícolas, como un machete y un azadón.



Los vecinos que lo auxiliaron dijeron que la cabeza se la dejaron como ‘un colador’.



La víctima está consciente en el HUV, según los vecinos que lo visitaron. Contaron que es un anciano lúcido, activo, que camina todo el tiempo por el barrio y que no se trata de un indigente, solo de un hombre solo, abandonado por la familia.



Lo que piden sus vecinos es que Bienestar Social se haga cargo de él, argumentan que no sería conveniente que regresara al cambuche donde no tiene ni baño y donde corre peligro.