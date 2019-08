Alerta en Nariño, tras doble ataque al Oleoducto Trasandino

Dos nuevos atentados contra el Oleoducto Trasandino (OTA) en Nariño obligaron a la empresa Ecopetrol a activar un plan de contingencia para atender la emergencia.

En primera instancia se pudo comprobar la instalación de válvulas de manera ilícita en el Oleoducto Transandino (OTA) por un nuevo atentado originó el derrame de crudo en una fuente hídrica en el Departamento de Nariño.



La empresa Ecopetrol informó que fue activado un plan de contingencia como consecuencia del derrame de petróleo registrado en el corregimiento El Diviso, jurisdicción del municipio de Barbacoas.



Pero otro hecho, casi simultáneo, se produjo contra el sistema de transporte de crudo en el corregimiento de Ospina Pérez, municipio de Ricaurte, el cual causó daños en el tubo.



Se indicó que no obstante el oleoducto a esa hora del pasado viernes no estaba en operación, las válvulas instaladas de forma irregular para extraer el crudo originaron el derrame del crudo en un arroyo de agua cercano, pero gracias a la oportuna acción del personal técnico y ambiental de Ecopetrol y a que la zona fuera asegurada por la Fuerza Pública, se evitó una tragedia ambiental en la región.



“En cuanto se conoció la situación se dio aviso al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Barbacoas”, anunció la empresa que además indicó que fue necesario adelantar acciones pertinentes para atender la emergencia y realizar el monitoreo en las áreas aledañas.



Durante los años 2017 y 2018 fueron detectadas y desactivadas 1.679 válvulas en el Oleoducto Transandino, mientras que en lo que va corrido de este año se han desinstalado otras 563 válvulas ilícitas a lo largo de los 306 kilómetros de longitud que tiene la estructura.



Igualmente según la empresa durante el año 2019 ya se han registrado 16 atentados terroristas contra el OTA en el Departamento de Nariño.



Ecopetrol insistió una vez más que manipular ilegalmente el oleoducto trae graves consecuencias para la comunidad y el medio ambiente.



También invitó a la comunidad a denunciar oportunamente ante las autoridades cualquier hecho irregular al No. 123 de la Policía Nacional o al 147 del Ejército o en su defecto al 031 234 4092 de Ecopetrol.



