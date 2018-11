Ataque a personal médico en zona rural de Buenos Aires (Cauca)

Funcionarios médicos del hospital de Timba, zona rural del municipio de Buenos Aires (Cauca,) denunciaron un ataque armado cuando atendían un herido en este centro asistencial.

Los hechos ocurrieron en la mañana de este lunes festivo cuando un hombre con arma blanca en mano ingresó al área de urgencias y empezó a amenazar a auxiliares y al personal médico presentes, exigiéndoles que atendieran a un herido que traía consigo, dijo el gerente de la entidad, Jorge Medina..



A los pocos minutos, las instalaciones del centro asistencial fueron atacadas a piedra, y según algunas denuncias también hicieron uso de extintores, con los cuales atacaron a varios funcionarios.

#UnicaucaAlDíaRadio Jorge Medina, gerente de ESE 1 Norte Buenos Aires, Cauca "Fuimos agredidos por un individuo que entra al Centro de Salud de Timba y agrede al personal de salud. Esto ha sucedido anteriormente, hemos denunciado y la fuerza pública no ha acudido a respaldarnos" — Unicauca Estéreo (@unicaucaestereo) 13 de noviembre de 2018

El agresor escapó por la parte trasera del establecimiento, mientras que uno de los auxiliares, en medio de los desórdenes, sufrió una caída que le ocasionó una lesión en el rostro, por lo cual es atendido.



“Estamos preocupados porque no es la primera vez que ocurre algo así, constantemente el cuerpo médico es agredido hemos notificado a los órganos de control, pero no hemos recibido respaldo”, expresó la subgerente de la ESE Norte 1, Beatriz Eugenia Suaza.



Hernán Vinasco, guarda de seguridad explicó que la alteración se debió a que los habitantes creían que a la persona herida no se le brindarían la atención correspondiente.



La enfermera Sonia Valencia narró todo el personal fue intimidado y que además se realizaron actos vandálicos dentro del hospital.



“No es la primera vez que ocurre, hace dos meses se presentó un incidente parecido, de hecho, la Policía prácticamente tuvo que refugiarse dentro del puesto de salud, muchas veces nosotros llamamos a la Policía y no responden al llamado”, señaló la enfermera.



Los funcionarios decidieron programar una marcha para este martes, junto con el personal de los hospitales de la cabecera municipal de Buenos Aires y Suárez, quienes aseguran también han sido víctimas de estas situaciones, con el fin de exigir que las autoridades adopten las medidas correspondientes