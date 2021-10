Asombro por crimen de una líder que denunció maltrato y acoso

Hay conmoción en el municipio Ansermanuevo, de unos 20.000 habitantes, por el crimen de una joven que era reconocida por su gestión en la cultura y el turismo local.



En redes se menciona que tuvo un enfrentamiento un mes antes con policías y particulares. Pero hasta ahora, los organismos de investigación no confirman móviles ni procedencia de los responsables.



(Le puede interesar: Video: incendio pone en emergencia el centro de Palmira)

De acuerdo con informaciones recogidas por distintas fuentes, los hechos se registraron hacia la medianoche del viernes, cuando se escucharon detonaciones en el sector conocido como Potrero de Gonzaga.



Fue a la altura de la calle Novena con carrera Sexta, en la salida al vecino municipio El Águila.



Una versión indica que Winny Geraldine Luisa Forero Gómez estaba en su vivienda y un hombre armado aprovechó que la puerta estaba abierta para dispararle en la sala.



Otra versión indica que ella cayó en área pública del sector. Murió en el acto.

Facebook Twitter Linkedin

Winny Geraldine Luisa Forero Gómez, asesinada en Ansermanuevo Foto: Archivo particular

El crimen desató reacciones de dolor y rechazo.



(Le puede interesar: El misterio por desaparición forzada de un soldado en el Valle)



Forero Gómez era reconocida desde su paso por la institución educativa Santa Ana de los Caballeros, donde en la ceremonia de grado se expresó el agradecimiento por todas las enseñanzas y las vivencias, inclusive los pequeños desacuerdos. .



Luego entró al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) de Cartago, donde estudió gestión empresarial.



Entre sus allegados hay interrogantes sobre el origen de quién la asesinó. En agosto pasado, Forero había tenido un conflicto con uniformados de la Policía.



En un documento que publicó en sus redes dice que al momento de llegar a la Estación de Policia de Ansermanuevo, uno de los patrulleros "me entra utilizando la fuerza bruta donde fui víctima de maltrato físico, acoso sexual. Me dañaron las gafas que tenía porque, según eso, también era ciega y mis gafas eran de 5 mil".



Agregó que "me grabaron con un iPhone y me decían que mí celular no valía nada a comparación de ese. Me preguntaron que si sabía cómo era que morían 'Los Sapos' y me estaban asfixiando, me dijeron que sabían dónde yo vivía y quién era mi familia, que yo no era nadie a comparación de ellos".



Previamente, se habría presentado un incidente de tránsito con otra mujer y ella se refería a un presunto falso testimonio.



Forero Gómez era deportista y pertenecía a la comunidad Lgbti. Promovía el turismo y la cultura.



Bryan Forero, en redes, explicó que su hermana tenía tres nombres porque cuando "le dijo al Notario que le pusiera Winny Geraldine Luisa, el último nombre fue porque mi abuela le dijo que siempre la llamaría Luisa, entonces ella pidió que le pusieran los 3".

En medio de todos los altibajos de la vida, la Historia Ansermense queda con las huellas tuyas marcada por las calles de un pueblo que nombraste con orgullo FACEBOOK

TWITTER

"En medio de todos los altibajos de la vida, la Historia Ansermense queda con las huellas tuyas marcada por las calles de un pueblo que nombraste con orgullo cuando entraste en tu juventud el grupo de Promotores Cultura Turismo (...) El Señor de paz a tu alma y fortaleza a tu amada familia", dice en redes.



"Increíble noticia. Un gran ser humano. Tu sencillez, un ejemplo de lucha, humildad y carisma se queda en nuestro corazón. Sé que estarás en un mejor lugar, princesa de Dios", le escribe una amiga.



CALI

Lea más noticias de Colombia

Homenaje a padre de deportista caleño asesinado durante atraco