Tuluá, sometida a crímenes y extorsiones con pagos digitales por 'La Inmaculada'

Andrés Fernández* aprieta fuerte a su bebé contra su pecho. Es su primer hijo y solo se tranquiliza cuando se siente cerca de su padre. Está nervioso desde que dos pistoleros en moto aceleraron el paso y apuntaron contra un hombre que estaba junto a Valeria Aguilar, la mamá del pequeño, cuando lo tenía en sus brazos. Esperaban que un semáforo les diera la señal para cruzar una calle cerca de su vivienda, en zona rural de Tuluá.

Valeria iba a pagar el arriendo a pocas cuadras de una panadería, allí, en un sector del corregimiento Aguaclara, donde trabaja. Estaba acompañada, además, por la cuñada de Fernández, quien está a punto de dar a luz. En ese semáforo, Valeria, cargando a su bebé, sostenía la mano del segundo hijo de la misma mujer embarazada, un menor de 7 años.

Comandos especiales de la Fuerza Pública en Tuluá para contrarrestar acción de 'La Inmaculada' Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

Y fue en cuestión de un parpadeo que retumbaron detonaciones y el bebé de Andrés empezó a sangrar en su pierna derecha. Aquella tarde del 10 de febrero, el pánico se apoderó de Valeria, de la cuñada de su esposo, del niño de 7 años y, por supuesto, del bebé que lloraba y seguía sangrando, en medio de transeúntes que también gritaban y buscaban un refugio por las balas.



Pero la madre del bebé sintió un ardor en la parte baja del estómago. “Era como si le hubieran pegado con una piedra”, así se lo decía a su esposo y al padre de su hijo, cuando ella y el bebé eran llevados, entre la angustia por esta tragedia, a la clínica Tomás Uribe Uribe, del mismo Tuluá, en ese corazón del Valle del Cauca que se mantiene agitado por cuenta de ‘La Inmaculada y el narcotráfico.

Fuerza Pública en Tuluá, Valle del Cauca, patrulla para contrarrestar acciones de 'la Inmaculada'. Foto: Santiago Saldarriaga.EL TIEMPO

Un disparo impactó al niño y alcanzó los órganos vitales de la mamá que no lo dejaba de sujetar para protegerlo. Hubo tal confusión entre la población que observaba cómo aquel peatón junto a la madre y su pequeño recibía disparos hasta causarle la muerte en esa vía. Allí quedó el cuerpo de Jhon Jairo López Escobar. Era un mecánico que tenía 53 años.

Muy delicada situación de orden público en Tuluá. Esta noche varios carros incinerados y ataque a funcionarios de tránsito por parte de la banda delincuencial conocida como La Oficina. pic.twitter.com/Tzn3jq0RUY — Ricardo Ospina (@ricarospina) February 11, 2024

En esa tarde ya les habían disparado al guarda de tránsito Jhonny Alexánder Castaño Gómez y a su acompañante. El agente recibió siete balazos y aún está crítico, luego de ese sábado de completo caos cuando la banda ‘La Inmaculada’, que se reconoce a sí misma como ‘La Oficina’, lanzó represalias contra el Gobierno Nacional y el alcalde Gustavo Vélez, un día después de la captura de Mauricio Marín Silva, alias Nacho y uno de los cabecillas de la banda, como lo son sus hermanos mayores Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe, y Édinson Marín Silvia, alias Carevieja, así estén tras las rejas.



Casi al tiempo y en otro lugar, un sicario también le arrebató la vida por disparos a César Augusto Hernández, de 51 años, en la sala de su vivienda. Ocurrió en el barrio Municipal de Tuluá.



Mientras tanto, tanto Valeria como su hijo, dos de los cuatro heridos de ese 10 de febrero, eran atendidos por su crítica condición. La madre fue sometida a una riesgosa operación, debido a que la bala afectó el intestino delgado y el colon. El niño, por su parte, estaba delicado y fue trasladado al Hospital Universitario del Valle (HUV), en Cali, debido a que necesitaba una intervención más compleja.



La reciente ola de violencia en Tuluá dejó dos muertos y cuatro heridos. Foto: Archivo Particular

“El niño quedó asustado. Solo se calma cuando lo cargo hasta que se duerme. Mi hijo salvó a la mamá porque si hubiera sido un disparo directo, ella no estaría viva”, dice Anthony, un venezolano que con su hermano llegó al país en busca de mejor suerte y formaron sus familias, allí, en una humilde vivienda de Aguaclara hace año y medio.



El bebé hoy está fuera de peligro y por ello salió del HUV. Su padre lo cuida en Aguaclara con su cuñada, quien aún no se repone del susto y estuvo en riesgo por su avanzado embarazo. Aclaró que pese a la información de las autoridades, la mujer en estado de gestación no salió herida, pero Valeria todavía permanece en cuidados intensivos.

Taxi incinerado en Tuluá, el pasado 10 de febrero. Foto: Archivo particular



Todos ellos recibirán ayuda psicológica, como se los anunciaron en una visita al padre, los comandantes de la Policía Valle, coronel Giovanny Cristancho, y del Distrito de Policía de Tuluá, teniente coronel Nicolás Guillermo Suárez.



Cuando ambos oficiales le entregaron un mercado a Anthony, uniformados de la Fuerza Pública intensificaban la seguridad en una aparente casona al otro lado de Tuluá, en cuya fachada se lee: 1928.



Era el antiguo hospital de Tuluá y pasó a ser uno de los principales puntos de expendios de drogas de ‘La Inmaculada’, a menos de una cuadra del comando de la Policía. Los uniformados están durante 24 horas continuas custodiando este inmueble, donde adentro hay un solar frente a cuartos de inquilinato y otros cuyos ocupantes han pagado por su estancia. Están comunicados por pasadizos oscuros.



Estos corredores conducen a más habitaciones de techos que por la humedad están a punto de desplomarse y donde los rayos del sol se filtran por uno que otro orificio. Allí viven familias de muy escasos recursos, entre ellas, la de Gustavo Becerra, un maestro de construcción. “Yo vivo acá con mi mamá. Se llama Rosaura Becerra y ella, antes de que llegara la Policía se mantenía encerrada durante todo el tiempo porque afuera (en el solar) había mucho problema”.

Operativos de la Policía en Tuluá. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

Tras recorrer un pasadizo, Dora Herrera no dejaba de batir manjarblanco. Lo hacía tranquilamente en una gigantesca paila sobre leña y carbón, a menos de un metro de donde decenas de miembros de los comandos especiales de la Policía realizaban un operativo de control.



“Es más la gente buena que la gente mala, ya la gente de aquí en la casona tiene actos se posesión de los inmuebles, pero no tiene titularidad del bien. Entonces, la Policía ha hecho muchos allanamientos en la casona, pero a la hora de aplicar la figura de extinción de dominio no puede llevarse a cabo por la falta de esa titularidad”, dice el coronel Suárez. “¿Qué le hemos dicho señor alcalde por escrito, señor alcalde, fácil, deles la titularidad, esto es del municipio, busque la figura jurídica y se quita ese problema, ¿a ver quién va a meter droga en su casa, sabiendo que se la pueden quitar? Pues nadie”, añade el coronel Suárez.

Yuri Guatapi, y la asesora jurídica Katherine Toro Gaviria, asesinadas el 6 de julio de 2023. Foto: Archivo particular

El oficial destaca el aumento del pie de fuerza desde que ‘La Inmaculada’ causó ese caos ya hace un semana, pues de 250 policías hoy hay más de 534 en menos de siete días. No obstante. También indicó que desde septiembre, la Policía Valle está despachando desde Tuluá, pues en ese año electoral habían asesinado al concejal Alejandro Forero, tras formular denuncias por el narcotráfico que ha permeado al municipio. También asesinaron a la entonces directora de Movilidad de Tuluá, Yuri Guatapi; a la funcionaria de la misma dependencia Katherine Toro, y al guarda de tránsito John Jáiber Hincapié Inocencio.

El agente asesinado John Jáiber Hincapié. Foto: Archivo particular

Este viernes 16 de febrero, seis de días después del caos, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, lideró consejos de seguridad en Cali y en Tuluá, donde explicó la necesidad de extender medidas especiales a municipios vecinos de esta localidad. "Como hay presión fuerte en Tuluá, esto se va hacia las inmediaciones. De manera que con la Fuerza Pública vamos a disponer que las medidas especiales en Tuluá tengan ejecución y efecto sobre estos municipios vecinos", dice el ministro.



La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, expresa que hay que actuar desde ya para evitar que las extorsiones se extiendan a otras zonas del centro y del norte del Valle, que es lo que más teme.

Pago de extorsiones en Nequi

Una semana después de los atentados en Tuluá y la incineración de ocho vehículos, más de 160 soldados de la Tercera División patrullan las calles, en especial, las de la galería, todo un complejo de locales comerciales de ventas de alimentos de la canasta familiar que abarcan, por lo menos, unas ocho cuadras a la redonda en pleno centro de la ciudad.



De acuerdo con el comandante del Distrito de Policía de Tuluá, la banda sigue moviendo los hilos de los llamados carteles de la papa, el tomate, el plátano, el cilantro y la cebolla, en pleno centro de la ciudad.



Es así que algunos comerciantes con miedo manifiestan que hay extorsiones que viven a diario y que les llegan no a través de cobradores bajo la luz del día. Las exigencias de dinero, en algunos casos, de 800.000 pesos mensuales, se las aplican a los dueños de los locales por redes sociales. “Acá la presión es invisible a los ojos. No se ve a primera vista. Las extorsiones se pagan por Nequi”, dice otro comerciante que por su seguridad tampoco dio su nombre.



Es así que un comerciante tuvo que cerrar su negocio de comida porque no resistió los chantajes. Pero no quiere hablar del tema, como tampoco el propietario de un centro educativo que también está siendo extorsionado desde el año pasado.



Otros comerciantes tampoco hablan y otros manifiestan con algo de duda: “Aquí no nos han pedido dinero”.



Entre tanto, en las afueras de esta localidad de más de 200.000 habitantes, también hay más locales, como uno de muebles, donde un padre de familia estaba siendo intimidado. “La gente no habla por físico miedo a la banda y a las amenazas”, dice uno de sus hijos.

Se desplegó un componente de la Fuerza Pública en Tuluá. Foto: Mauricio Moreno

“Uno se da cuenta de las extorsiones. Por fortuna a nosotros no nos han extorsionado, pero el día que lo hagan ya uno pensará qué hacer, si nos vamos o nos quedamos o pagar”, comenta un negociante de productos lácteos en la galería.



Un grupo de periodistas con quienes EL TIEMPO también habló coinciden en que vienen siendo amenazados. “A mí me dijeron que así como publicaba lo de la Policía, tengo que publicar lo de ellos para ser imparcial. Hay personas que critican cuando a la red social se sube lo que ellos han circulado. Pero es que si no lo hacemos nos matan y yo tengo cuatro hijos”, dice un comunicador que pidió mantener su identidad bajo reserva. “Por favor evítese inconvenientes”, se lee en un mensaje por WhatsApp que mostró el periodista.



Otro comunicador señala amenazas del grupo ‘Los cancerberos’ que, según la misma Policía, habrían surgido dentro de ‘La Inmaculada’. Sin embargo, en panfletos, ‘Los cancerberos’ dicen que están en contra de algunos de los cabecillas de la banda, todos presos en este momento: 'Pipe', 'Carevieja', además de 'Valentín' y 'Caregallo'.



Fuentes de la Policía y la Fiscalía explican que podrían existir facciones, como sucedió con ‘Shottas’ y ‘Espartanos’ que eran de la misma banda ‘La local’ en Buenaventura y se declararon la guerra hasta llegar a un pacto de no asesinarse hasta el 5 de mayo.



Ahora, ‘La Inmaculada’ plantea su deseo de ser parte de diálogos en el proceso de paz total del presidente Gustavo Petro.



“Solamente queremos ser escuchados, como lo han podido hacer en ocasiones anteriores y entablar una mesa de diálogo para encontrar soluciones como sucedió en Buenaventura o también en la ciudad de Medellín", se lee en un panfleto del grupo armado que nació hace una década en el barrio La Inmaculada. De allí salió buena parte de sus integrantes, algunos que recogieron los pasos del grupo 'Los rastrojos' con influencia de paramilitares y narcotráfico, el cual estuvo bajo las órdenes de Luis Enrique Calle Serna, alias Comba.



"A mí me parece que lo primero que tiene que haber es una demostración real de querer llevar un acuerdo y con la intención de no seguir perjudicando a la población local, porque cuando hablan de gestos de paz, pero siguen extorsionando, amenazando, sigue la manipulación de productos, siguen los asesinatos, hay una incoherencia entre lo que están buscando y lo que están haciendo ahora”, reitera el alcalde de Tuluá Gustavo Vélez, quien ha sido declarado blanco de 'La Inmaculada' desde hace dos años.



El mandatario dice que a los guardas de tránsito los están matando porque no estarían cediendo en las pretensiones delictivas de ‘La Inmaculada’ para obtener información de los ciudadanos y así poder extorsionarlos.



Así mismo, indica que pese a que la Alcaldía, a comienzos del año se depuró por la salida de contratistas que venían de la pasada administración, tras terminar el mandato municipal, aún habría funcionarios nombrados, algunos de libre remoción con nexos con la banda. Dice que hay denuncias y que las investigaciones continúan por esas infiltraciones en el departamento de Movilidad, así como en Planeación, Gobierno, Hacienda y Comunicaciones.



Frente a la posibilidad de que ‘La Inmaculada’ se entere de acciones en su contra por parte de la Policía, el coronel Suárez dice que la institución a nivel nacional tiene la potestad de llevar a cabo operativos sin necesidad de informar a la Alcaldía misma.



Al preguntarle a Vélez sobre versiones en cuanto a que en alcaldías anteriores, incluyendo la de su primer período como alcalde entre 2016 y 2019, hubo funcionarios con vínculos con 'La Inmaculada', el mandatario dijo: “Eso no es cierto. Estuvimos durante cuatro años y nunca hubo personas de la banda al interior de la Alcaldía”. Sostiene que la administración pasada venía con miembros de ‘La Inmaculada’ por lo que la Policía capturó a tres funcionarios, entre ellos, guardas de tránsito.



Sobre cuestionamientos que hizo el concejal asesinado en 2023 que señalaban infiltración del narcotráfico en campañas de quienes han sido alcaldes en años previos, Vélez asegura que tampoco eso es cierto y que los tentáculos del narcotráfico no han alcanzado campañas para llegar a la alcaldía en los últimos 20 años. Afirma que nunca ha conocido a cabecillas de ‘La Inmaculada’ ni a narcotraficantes.

‘Hermanas Marín siguen delinquiendo’

Fuentes oficiales también informaron que dos hermanas de la familia Marín Silva estarían involucradas con lavado de activos y microtráfico. Todavía no han sido capturadas. Sin embargo, el caso está en investigación. Hay otro familiar, alias Junior, quien tiene orden de captura.



A su vez, en esta semana, fue detenido otro de los hermanos: Juan Carlos Marín Silva por falsedad en documento y le incautaron su vehículo. Pero, de acuerdo con el coronel de la Policía Valle, no tiene antecedentes que lo comprometan con ‘La Inmaculada’. El oficial afirma que quienes tienen esos vínculos directos son los cabecillas recluidos en cárceles del país. También están alias Juaco, alias el Enano y alias Valentín, todos capturados el año pasado.



‘La Inmaculada’ surgió en cabeza de John Estiven Idrobo. Luego, cuando cayó fue sucedido por Óscar Darío Restrepo, alias Porrón, quien fue capturado en 2015. Ha cometido asesinatos y extorsiones, que incluyen hasta las que profirió contra Faustino ‘Tino’ Asprilla. Después de ‘Porrón’ vinieron ‘Pipe’ y más hermanos del clan Marín Silva.



Por ahora, como los comandantes de la Policía Valle y del Distrito de Tuluá insisten, los operativos con el Ejército continuarán hasta nueva orden. Es así que el barrio ‘La Inmaculada’ no se han dejado de realizar acciones sorpresa de día o de noche, de parte de la Policía con comandos como el Jungla, unidades con entrenamiento especial para la ejecución de operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado, o el Grupo de Operaciones Especiales Rurales (Goer).



También se han hecho operativos con estos comandos especiales en el deprimido barrio San Francisco, una zona de asentamiento con calles de herradura a un costado del río Tuluá y donde el primero de octubre de 2023 fue asesinado el parapentista Jorge Iván González, quien hacía proselitismo a favor de Vélez. González estaba repartiendo publicidad y perdió el control de su parapente bajo un día de lluvia, cayendo en San Francisco. Un mes después, dos hombres fueron detenidos por su presunta participación en el asesinato.



CAROLINA BOHÓRQUEZ

ENVIADA ESPECIAL DE EL TIEMPO

TULUÁ