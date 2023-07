El zumbido de las balas retumba, otra vez, en barrios de las 12 comunas de Buenaventura. Son de día y de noche, y no discriminan víctimas. No solo están volviendo a caer muertos o heridos, miembros de las dos bandas que se disputan el control de armas y drogas, los ‘Shottas’ y los ‘Espartanos’. Las víctimas también son de la comunidad, como un vendedor de cocos en uno de los más recientes ataques.

El acuerdo de buena voluntad que ambos grupos habían anunciado como el inicio de un proceso para dejar de matarse entre ellos, desde septiembre pasado con el alto Comisionado, Danilo Rueda, y apoyado por la Diócesis de Buenaventura, se descarriló a partir de abril de este año. Fue desde ese momento en que la población ha quedado hasta ahora, en medio de balaceras, atemorizada en barrios enteros, como Piedras Cantan, Ramiro, Viento Libre, El Jardín, Miraflores, Porvenir, Montechino, Fortaleza, Puertas del mar, El Caldas y Alfonso López, El Cristal y Olímpico.

Grupos armados ilegales vienen de tiempo atrás en disputas territoriales en plenas vías de Buenaventura. Foto: De video

Además está la comuna 6, donde en el barrio Los Ángeles, ya no valen las plegarias de sus moradores para que cese la violencia que, como en los otros sectores de la ciudad del Pacífico vallecaucano, obliga a los porteños a ocultarse, de nuevo, debajo de las camas y a buscar que los colchones les sirvan como un escudo, en caso de algún disparo.



Unos 500 habitantes de Los Ángeles salieron despavoridos desde el pasado 17 de junio, cuando tres jóvenes fueron asesinados, en la antesala de la celebración del Día del Padre. El sector está hoy casi desolado, mientras hombres armados se han estado atrincherando en algunas viviendas.



El obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo, quien respalda ese anhelo de 400.000 habitantes del distrito para que reine la calma, reconoció a EL TIEMPO que el gesto de buena voluntad de no agresión entre ‘Shottas’ y ‘Espartanos’ duró nueve meses.



Explicó que de abril de este 2023 en adelante se han presentado dificultades en el interior de cada una de las bandas que responderían a reestructuraciones de las mismas. Sin embargo, aseguró: “En el proceso, los diálogos no han parado. Seguimos para encarrilarlo. Entre septiembre y marzo se demostró que la decisión de estos dos grupos era apostarle a la paz”.



Señaló que debido a que hay violencia, por eso se mantienen los diálogos y que hoy, pese a las balaceras y los asesinatos, cabecillas de ambas bandas manifiestan su deseo de paz.



“Estamos avanzando”, afirmó monseñor. Pero recalcó que en este momento, las balaceras no son por confrontaciones entre los dos grupos, como antes. Es así que mencionó que en uno de los atentados de junio –las autoridades reportaron seis asesinatos por bandas– un vendedor de cocos que era conocido por la comunidad estuvo entre los muertos.



“Se mueven muchas cosas. Estamos esperando que se comiencen mesas de negociación, mesas sociojurídicas”.



Se espera de que estos diálogos sean amparados dentro de una ley de sometimiento, en cabeza del propio presidente Gustavo Petro. Monseñor dijo que se aspira a que una vez se fortalezcan más las voluntades entre las partes involucradas se sienten en las mesas con el Gobierno, en julio próximo, con el apoyo de la Diócesis.



La alcaldía de Buenaventura ha estado pendiente de la situación, mientras anuncia refuerzos de la Fuerza Pública en barrios afectados, como Los Ángeles.



Monseñor reiteró que aún no hay un pacto. “No se ha negociado nada. Para eso son las mesas sociojurídicas”, insistió. Explicó también que esas mesas tendrán delegados de las bandas y por supuesto de la comunidad para mostrar los compromisos, que no sean privados, sino públicos.



Sin embargo, hay temores de líderes, defensores de derechos humanos y de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) sobre posibles alianzas de las dos bandas con otros grupos o resurgimientos de más con disidentes de las mismas para seguir delinquiendo, bajo nuevos nombres, si se llega a dar el pacto definitivo de paz.



Por ejemplo, según las autoridades, los ‘Shottas’ eran en 2017 integrantes de ‘los Urabeños’ o ‘clan del Golfo’, llamado luego ‘La Empresa’. De hecho, está sonando un nuevo grupo que estaría integrado por miembros de la 'Empresa'. Todos ellos son señalados de homicidios, torturas, desapariciones forzosas, secuestros y extorsiones, causando desplazamientos intraurbanos en Buenaventura, como lo que sucedió en Los Ángeles, a mediados de junio.

La ciudad puerto Buenaventura con 400.000 habitantes. Foto: EL TIEMPO

''Shottas' y 'Espartanos' se volvieron luego la banda 'La local', pero debido a diferencias internas, como hoy estaría pasando, se desencadenó la división, y una guerra a sangre y fuego.



El secretario de Seguridad y Convivencia del Valle del Cauca, Camilo Murcia, indicó que mientras no haya un pacto de cese del fuego, los operativos y las acciones para garantizar la seguridad en Buenaventura continúan, destacando que siguen activas órdenes de capturas contra ‘Shottas’ y ‘Espartanos’. Es así que desde hace más de una semana fueron capturadas nueve personas, presuntamente, integrantes de los 'Shottas', quienes tenían en su poder tres fusiles, dos uniformes, municiones y proveedores.



El funcionario indicó que la Gobernación no interviene en este proceso por ser del orden nacional.

Manifestó que entre enero y el 27 de junio iban esos 48 asesinatos, buena parte en el casco urbano, pero resaltó la reducción de 25 casos (una disminución del 34 por ciento) con respecto al mismo período del año pasado, cuando hubo 73 crímenes.



Monseñor Jaramillo dijo al respecto que esa disminución también se corrobora, pues “el año pasado, en un solo mes había 20 o 25 asesinatos. Es un porcentaje que genera impresión”, expresó el prelado.



El secretario Murcia expresó, además, que la bolsa de recompensas en este año para que la ciudadanía bonaverense denuncie y ayude a capturar a más delincuentes va en 400 millones de pesos, “pero en los últimos años se han entregado alrededor de 1.000 millones”.



(Le puede interesar: Así se vive la guerra por la cocaína en Buenaventura entre 'Espartanos' y 'Shottas')



“Nosotros no hemos dejado de actuar. En 14 meses se han logrado más de 260 capturas”, sostuvo el funcionario.



Según fuentes del mismo Gobierno Nacional, el año pasado se arrancó este sendero hacia la paz con la meta de consolidarla este año. Por ello, cuando se habló de una tregua era uno de los propósitos, pero nunca se llegó a afirmar que en 2022, ‘Shottas’ y ‘Espartanos’ habían llegado a un acuerdo definitivo.



Los ‘Espartanos’ se encuentran en las comunas 1, 2, 3, 4 y 5 que conforman la zona insular, llamada isla Cascajal. También se localizan en las comunas 6, 7, 8, 9, 10 y 11, así como en zona de influencia de las playas turísticas de Juanchaco y La Bocana de este distrito.



Los ‘Shottas’ están en las comunas 11 y 12, de la zona continental de Buenaventura. En 2021, su poder se llegó a concentrar con fuerza en las comunas 7 y 8, también zona continental.



El personero distrital, Edwin Patiño, ha venido convocando al Gobierno sobre la urgencia del plan piloto de paz, anunciado en septiembre. Recordó que más de 680 niños se han visto afectados para volver a sus clases por enfrentamiento entre disidentes de las Farc y la ‘Segunda marquetalia’, en área del río Marroquín.

SOS a la Nación

En el departamento, gremios y políticos también se sumaron al llamado al presidente Petro.



El presidente del Concejo del distrito de Buenaventura, Nilson García; el director ejecutivo del Comité Intergremial de Buenaventura (CIB), Víctor Julio González; el presidente de la juntad directiva del mismo CIB, Franklin Ruiz, y el gerente de Codisert S. A. (compañía de telecomunicaciones), Gabriel Ferrer, dirigieron una carta al jefe de Estado por la profunda crisis de la ciudad puerto.



“La voluntad política de su gobierno por obtener un territorio de paz aún no se refleja, reconociendo que de parte de su equipo de gobierno, pero de manera especial, el trabajo que viene desarrollando monseñor Rubén Darío Jaramillo aún no registra la paz que todos deseamos, presentándose de nuevo homicidios, extorsión, robos, hurtos y hasta secuestros exprés en la población”, dijeron estos líderes en la carta.



“Hoy se ve reflejado con cierre de establecimientos comerciales (215 en 2022) con un promedio de cuatro o cinco empleos directos por local, significa cerca de 1.000 nuevos ciudadanos sin oportunidad laboral”, continúa la misiva. Sostuvieron también: “No se puede desconocer la ardua labor que las Fuerzas Militares y de Policía llevan a cabo en cada rincón del distrito, en procura de prevenir los actos delincuenciales que, de manera frecuente, se están presentando, tanto en zona insular como en la continental, pero evidenciamos que los mismos superan la capacidad operativa y de inteligencia de dichas instituciones”, se lee en el documento.



“El departamento del Valle del Cauca ha sido objeto de distintos actos y acciones por parte de grupos armados ilegales, bandas al servicio del narcotráfico y grupos sicariales que están afectando todos los sectores de la sociedad”, dijo el diputado del Valle Rafael Rodríguez, en una carta enviada al ministro de Defensa, Iván Velásquez. “En Buenaventura no cesa la violencia entre los ‘Shottas’ y los ‘Espartanos’”, anotó el diputado.



CAROLINA BOHÓRQUEZ RAMÍREZ

Corresponsal de EL TIEMPO

Cali