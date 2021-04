‘Así sobreviví a una puñalada, al subir a cerro de Cali con mi esposa'

Esa noche del 4 de febrero de este año, Jorge Ríos iba trotar con su pareja por un sendero del cerro Las Tres Cruces, en el ascenso cerca del hotel Spiwak, en el norte de Cali.

En ese momento, tres hombres les salieron al paso y uno de ellos apuñaló a Ríos, el mismo que tenía sometida a su esposa por el cabello y la amenazaba con un cuchillo en la cabeza.



Al señor Ríos lo amenazaban un extranjero con un machete y el segundo también tenía un cuchillo.



“Eran como las 7:10 de la noche. Nunca nos había pasado nada. Empezamos a subir”, cuenta este sobreviviente que afrontó un hecho muy similar al del deportista Jorge Felipe Tobón, quien el fin de semana fue herido y falleció, tras intentar recorrer una zona del cerro Las Tres Cruces con una acompañante.



“Por Menga, salieron tres hombres. Yo entregué todo, el celular Iphone, las llaves y los papeles de la moto, y un maletincito con ropa para cambiarme de vestimenta. Mi esposa no tenía nada. Solo unos aretes y se los quitaron”.



Sigue relatando: “Nos alejaron del camino, nos decían, camine más para abajo. Pero yo les decía: 'Hermano, cómo nos van a meter allá, ya les entregué todo. Les decía que no nos hicieran nada, que se llevaran las cosas. Yo ya les había entregado todo y veía que iban por otra cosa".



Narra más: "Nos bajaron unos 10 metros más en la montaña, donde la gente no nos podían ver. Inmediatamente, nos hicieron tirar al suelo y nos colocaron boca abajo. Cuando de repente, estamos ahí y yo veo que el hombre que tenía a mi esposa empezó a mandarle la mano al pecho y a sus partes íntimas".



Continúa: "Cuando veo que le empiezan a bajar la licra a ella, yo me pongo incómodo a los que me tienen, me les empiezo a mover".



Añade: "El extranjero me pegó un planazo con el machete en la espalda. Luego se vino el que tenía a mi esposa, así como la tenía cogida del pelo y la agachó hacia donde yo estaba y me pegó una puñalada en la pierna derecha, por la parte posterior del muslo. Yo me quedé en el suelo. Entonces, mi esposa empieza a llorar, hace la bulla y hay un cruce de palabras".

Dice, además: "Yo me les intento parar y me les logré parar. El extranjero me puso el machete y me decía: ¿Te querés hacer matar? ¿Te querés hacer matar? El otro quería llevarse a mi esposa más adentro. 'Aquí, hermano, me les hago matar. Miren cómo estoy herido. El hombre le decía al otro: '¡Dejámelo, lo mato de una vez. Lo mato de una vez!'



Sigue: "Pues mátenme, no voy a dejar hacerle nada a mi esposa. Además miren cómo estoy herido. Yo parecía una llave botando sangre. Yo estaba rebañado en sangre".



El relato prosigue: ¿Te querés hacer matar? El otro quería llevarse a mi esposa y les dije que me hacía matar. 'Me hago matar. Me hago matar", les repetía. "Olvídense de esa m... para que no le hagan nada a mi esposa'”.



Don Jorge dice que se sentía mareado. Su esposa tenía dos puntos de sangre atrás en la cabeza. Tenían el corazón acelerado.



Dice que quizás porque lo vieron muy ensangrentado los dejaron ir, pero los obligaron a tomar el sendero más largo, detrás de una colina para salir a una de las calles del barrio El Bosque, en el norte de Cali.



Tardaron casi mediahora en descender con pocas fuerzas.



“Apareció una camioneta. Llegó como cosas de Dios. Nos recogió. Yo creí que me había muerto. Me morí, pensé, me morí. Cuando estaba despertando estaba adentro de la clínica. Me tenían con suero. Vi muy cerca la muerte”.



Este caso es similar a lo que le pasó al exjugador de la Selección Colombia de hockey en línea Felipe Tobón, quien iba a trotar por el cerro Las Tres Cruces, el pasado fin de semana. Iba con una acompañante y fueron atacados por tres hombres.



Se investiga en el caso del deportista Tobón un intento de asalto y de abuso sexual de la acompañante del deportista.



En este caso de Tobón hay dos capturados.



La gobernadora Clara Luz Roldán ofreció hasta 100 millones de pesos para quien dé informes que permitan la captura del tercer implicado.



Jorge Ríos dice que puso la denuncia virtual en la Fiscalía. Su esposa trató de hacerlo de manera personal, pero por pandemia le recomendaron que lo hiciera en línea.



Agrega que la Fiscalía ni la Policía lo han buscado para verificar si los tres hombres que lo atacaron y a su esposa son los mismos que atacaron al deportista de hockey y a su acompañante, cuando ese ascenso al cerro Las Tres Cruces terminó en horror y muerte.



