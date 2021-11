Puerto de Buenaventura, en líos por la escasez de contenedores

En mayo y junio pasados, el puerto de Buenaventura (Valle del Cauca) estuvo en jaque por los bloqueos de vías y las protestas del paro nacional. Hoy, la alerta corre por cuenta de la escasez mundial de contenedores.



Por el puerto colombiano sobre aguas del océano Pacífico se mueve el 41 % del comercio exterior del país, sin contar carbón y petróleo. Cerca del 70 % de los contenedores que se ven en Buenaventura son de mercancía importada. El 30 % restante son de productos de exportación.

La escasez de esas grandes cajas metálicas en las que se empacan los productos se debe a que China las está acaparando. El gigante asiático maneja el 30 % del comercio mundial y cada día demanda más contenedores para exportar sus productos ahora que reactivó su economía tras afrontar la pandemia del covid-19.



La falta de contenedores se da en una época en que los importadores colombianos traen mercancía para la temporada de fin de año. Juguetes y artículos tecnológicos son los productos que llegarán al país en menos cantidad y más costosos por el encarecimiento de los fletes.



Edwin Maldonado, director ejecutivo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca (Ciev), afirmó que esta situación solo mejoraría en el segundo semestre del 2022.



“Las navieras prefieren llevar allá (a China) los contenedores, así sea vacíos, por los precios que están pagando y no venir, por ejemplo, a Suramérica”, explicó Maldonado, quien añadió que es clave que las navieras arriben como antes a puertos como Buenaventura. Lo anterior hace que también haya escasez de buques en el mundo.



¿Y por qué Colombia no produce sus propios contenedores? El director ejecutivo del Ciev respondió que no es tan fácil. “Solo empresas como Amazon y Walmart están fabricando sus propios contenedores”, dijo Maldonado.



El director económico y de competitividad de la Cámara de Comercio de Cali (CCC), Carlos Andrés Pérez, señaló que la escasez de contenedores también se debe a que algunas navieras dejaron de llegar a Buenaventura por los sucesos de mayo y junio pasados. Pérez subrayó que el restablecimiento de la confianza en el puerto tardará unos seis meses más.



Los exportadores de productos perecederos -según Pérez- son los más afectadas porque para conservar sus productos requieren refrigeración o congelamiento y esos costos se han incrementado. Los campesinos y las empresas agroindustriales son los más perjudicados por los sobrecostos logísticos o pérdidas que se puedan presentar.



Además, Pérez recalcó la escasa llegada al país, debido al desabastecimiento mundial, de maíz y soya, materias primas para las industrias avícola y porcícola, lo cual ha causado un aumenten de los precios de huevos, pollo, cerdo y alimentos procesados.



“Afortunadamente, el ímpetu de la demanda global por alimentos, productos de aseo y cuidado personal y otros artículos que no solo se fabrican en el Valle, sino en otras regiones del país, han generado la posibilidad para que las empresas puedan seguir operando de manera regular y pudiendo cubrir los sobrecostos asociados a esa limitante logística”, indicó el Director de Competitividad de la CCC.

