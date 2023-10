Así se resolvió millonaria demanda por obras en La Sagrada Familia, patrimonio de Cali

La directora jurídica de Cali, María del Pilar Cano, dio a conocer un fallo en primera instancia del Tribunal Administrativo del Valle que niega las pretensiones de la firma Jero SAS sobre un pago millonario por parte de la Alcaldía, tras la parálisis de obras en las antiguas instalaciones del colegio Sagrada Familia, un patrimonio arquitectónico.



De esta manera, el Tribunal reconoció que el municipio no tendrá que pagar a Jero SAS más de $ 64.000 millones por perjuicios materiales y morales, a raíz de la suspensión de los trabajos desde 2017.

"Después de un análisis minucioso, el Tribunal termina concluyendo que la actuación del municipio fue legal", dijo Cano. Anotó que la firma contratista desbordó lo permitido en la licencia de construcción.



En un principio se habrían autorizado 18.207 metros cuadrados y el área construida en 2019 fue superior y sumó 21.594 metros cuadrados, según la Alcaldía de entonces.



Jero SAS exigía $52.713 millones por presunto daño emergente y $8.476.565.016 por lucro cesante, así como 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y honorarios al abogado de la firma demandante por $ 3.671 millones.

El proyecto de construcción sobre la antigua sede del Colegio de La Sagrada Familia en Cali. Foto: Santiago Saldarriaga

Cano dijo que después de todo el análisis por parte del magistrado del Tribunal Óscar Valero reconoció la labor de defensa del patrimonio por parte del distrito de Cali.



"No estaba cumpliendo con todo lo que se requiere en la Sagrada Familia. Recordemos que un patrimonio arquitectónico que demanda muchos requisitos al momento de intervenirlo", dijo Cano.



El Tribunal condenó a que el demandante pague al distrito $ 1.949 millones. Creemos que los proyectos se pueden desarrollar, pero preservando el patrimonio FACEBOOK

"De otra parte, el Tribunal condenó a que el demandante pague al distrito $ 1.949 millones", agregó la abogada. "Creemos que los proyectos se pueden desarrollar, pero preservando el patrimonio", afirmó la funcionaria.



Este es un proceso en el cual, la alcaldía de Cali le había pedido prelación de turno y decisión de fondo al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca sobre el proyecto Sagrada Familia.



En este caso se manejó una sentencia anticipada a las diferencias entre el gobierno local y los gestores del proyecto de obras y restauración en ese bien patrimonial.



Este fallo se conoce antes de noviembre, cuando se vencerá el acto administrativo que ordena demoler los tres pisos sobrantes del proyecto.



Cano dijo que este proyecto ya no tiene licencia. Los dueños adelantaban ante la Curaduría, acciones para una nueva.

10 años de litigios por el colegio Sagrada Familia en Cali

Los dueños del proyecto han buscado convertir el antiguo claustro religioso La

Sagrada Familia en un hotel con un centro comercial, en el oeste de la ciudad.



Este es uno de los colegios más antiguos de la capital vallecaucana que en ese corazón del barrio El Peñón se gestó en 1907.



Transcurrió un siglo hasta 2013 para pensar en un proyecto que le pudiera atraer empleo a la ciudad con un hotel y un centro comercial.

La alcaldía de Cali mantiene freno a las obras que no están estipuladas dentro del proyecto y afectaban el patrimonio. Foto: Archivo El Tiempo

Las hermanas de la Providencia y de la Inmaculada Concepción aceptaron la propuesta de venta a quienes se idearon la iniciativa para iniciar esta transformación. Fue en ese 2013 que parte del costado trasero del colegio La Sagrada Familia desapareció para que allí se iniciara el cambio deseado por los nuevos dueños, la firma Jero SAS que anunció en ese año una significativa inversión para abrir el hotel y el centro comercial.



En ese 2013 se tramitó una licencia de construcción y en 2014 se arrancó obra, de acuerdo con información de la Subsecretaría de Patrimonio de la Secretaría de Cultura de Cali.



La dependencia es la responsable de la preservación de la arquitectura considerada patrimonio para la ciudad y la Nación. La edificación del antiguo La Sagrada Familia es un patrimonio de conservación tipo 2, como aparece consignado en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), de Cali. Velar por su cuidado depende directamente del Distrito.



Pero desde entonces se generó un rifirrafe entre las alcaldías de turno y los dueños del terreno.



La razón, de acuerdo con Patrimonio de Cultura de Cali, 3.386 metros cuadrados que estarían de más en la parte trasera del claustro y afirmaciones de que la estructura superó los cinco pisos permitidos con dos sótanos.



Una orden de demolición viene desde el 16 de noviembre de 2018 y no se ha cumplido, mientras avanzaban procesos jurídicos, entre ellos, la reclamación de los más de $ 64.000 millones por parte de Jero. Ya el 5 de mayo de 2015 se había ordenado suspender la construcción.



Según los dueños del lugar, presentaron modificación de la licencia en 2017, pero no fue aprobada por las entonces secretaria de Cultura de Cali, Luz Adriana Betancourt, y la directora de Planeación municipal, María de las Mercedes Romero.



Ambas enfrentaron un proceso en la Procuraduría por tal decisión y en 2021, el caso fue cerrado a favor de las exfuncionarias.



Pero el abogado de los dueños, Hernando Morales, ha asegurado que eso no es cierto y que la licencia modificada en 2017 tuvo aprobación.



Ha sostenido que vinieron silencios administrativos positivos del distrito, tomados como favorables en el proceso.



Morales también ha dicho que ya lo que se tenía que construir se hizo y solo quedarían arreglos de pintura. Aseguró que el 85 por ciento planteado en obras no se hizo. Por ello, afirmó que lo que habría que demoler está 'en el aire'.



Al tiempo, se encendieron las alarmas por la conservación de lo que sigue en pie en el viejo predio. A los llamados de la Sociedad de Mejoras Públicas y de integrantes de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, regional Valle, se sumaron los de la Personería de

Cali y del Concejo para evitar daños en el patrimonio.



"El abogado del proyecto presenta una modificación a la licencia y hace una solicitud para el concepto de Patrimonio para modificar. La radicaron en 2019. Esa solicitud fue a la Curaduría, esta pidió a Patrimonio y preguntó: ¿Hay concepto favorable? Y Patrimonio contestó: No hay. ¿Qué dijo la Curaduría? No hay licencia", informaron en Patrimonio.



Ante los silencios administrativos, para la Alcaldía, "son válidos, si no se violan normas urbanísticas".



Para la Sociedad de Arquitectos, regional Valle, había preocupación por el valor patrimonial y los cambios con el hotel y el centro comercial, que incluían un centro de convenciones, un supermercado y salas de cine para 80 personas.



Según los dueños del terreno, la inversión ya superó mucho más que 75.000 millones por estas parálisis.



CALI